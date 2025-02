„Promis unter Palmen“ 2025: Wegen Iris Klein & Lisha Savage – Mobbing-Vorwurf gegen SAT.1

Die ersten beiden Staffeln von „Promis unter Palmen“ sorgten für viele Skandale. Die Realityshow wurde deshalb eingestellt. Die Show feierte ihr Comeback – doch nun erheben Zuschauer erneut einen Mobbing-Vorwurf gegen SAT.1.

Nach einigen Jahren feierte die Skandal-Show „Promis unter Palmen“ ihr Comeback in SAT.1. Der Sender hat aus den ersten beiden Staffeln einige Konsequenzen gezogen – mit einigen Regeln soll in der Show kein Mobbing stattfinden.

Rückblick: Besonders die erste Staffel stand heftig in Kritik, weil sich die Mitstreiter gegen Claudia Obert stellten – und diese schließlich die Show freiwillig verlassen hat. „Wir haben klare Regeln, um Mobbing zu bestrafen und zu vermeiden. Das heißt: Wer mobbt, fliegt! Und zwar sofort“, sagt Sendersprecher Christoph Körfer in der Bild-Zeitung.

„Das ist die Drecksschlampe, die mir meinen Ehemann weggenommen hat!“

Auch in der dritten Staffel scheint der Streit völlig zu eskalieren. In der Show kann sich Iris Klein auf einiges gefasst machen, denn ihre Erzfeindin Yvonne Woelke zieht als Nachrückerin in die Villa. Die Mutter von Daniela Katzenberger nimmt anschließend kein Blatt vor den Mund und wirft mit Beleidigungen um sich: „Das ist die Drecksschlampe, die mir meinen Ehemann weggenommen hat!“

Über die ausfallenden Worte der Katzenberger-Mama sind die Zuschauer fassungslos – und machen auch SAT.1 schwere Vorwürfe. „Sat.1., vielleicht solltet ihr euer lächerliches Versprechen ‚Kein Mobbing‘ in die Tat umsetzen oder wie darf man das Verhalten von Frau Klein in Folge 2 verstehen?“, schreibt beispielsweise ein Fan in den sozialen Netzwerken.

„Ich habe bisher nur die erste Folge gesehen und da wurde ja schon gemobbt“

Nicht nur Iris Klein, sondern auch Lisha Savage sorgt für Streit und Diskussionen. „Ich habe bisher nur die erste Folge gesehen und da wurde ja schon gemobbt“, meint ein User. „Ich bin immer noch sprachlos. Wenn da Sat.1 nicht reagiert, kann man nur hoffen, dass Jugendliche die Sendung nicht anschauen“, heißt es in einem weiteren Kommentar.

Auch ein anderer Zuschauer wundert sich über die Szenen bei „Promis unter Palmen“: „Warum darf Lisha wieder beleidigen und andere so böse angehen? Mal ganz davon abgesehen, dass die Frau nicht zu ertragen ist mit ihrer Schreierei. Hallo Sat.1, ich hoffe, ihr erklärt mit mal eure gelebte Doppelmoral. Seid ihr nicht auch, wie es anständig wäre, gegen Mobbing?“ Ob es zwischen Iris Klein und Yvonne Woelke in der zweiten Folge knallt oder sogar SAT.1 eingreifen wird, bleibt abzuwarten.

SAT.1 zeigt „Promis unter Palmen“ immer montags um 20.15 Uhr.