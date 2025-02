„Promis unter Palmen“ 2025: Mit diesen Regeln will SAT.1 gegen Mobbing vorgehen

„Promis unter Palmen“ erzielte damals grandiose Quoten – jedoch wurde die Show nach einem Mobbing-Skandal eingestellt. Mit neuen Regeln will der Sender nun dagegen vorgehen.

Zur Erinnerung: Désirée Nick und Bastian Yotta gingen in der ersten Staffel von „Promis unter Palmen“ in SAT.1 los. Die Designerin ist danach freiwillig aus der Show ausgestiegen. Und auch in der zweiten Staffel wurde es nicht besser: Katy Bähm hatte es mit der kompletten Gruppe sehr schwer. Die Ausstrahlung wurde danach gestoppt – auch aufgrund des Todes von Willi Herren.

„Promis unter Palmen“ sorgte für viele Skandale – und der Druck war zu groß. Denn SAT.1 bekam aufgrund des Mobbing-Eklats einen heftigen Shitstorm. Die Realityshow wurde – obwohl diese hohe Zuschauerzahlen hatte – komplett gestrichen. Eine neue Staffel wurde nicht mehr produziert – bis jetzt!

„Wir haben klare Regeln, um Mobbing zu bestrafen und zu vermeiden“

Denn am kommenden Montag feiert „Promis unter Palmen“ sein Comeback. Und damit es diesmal zu keinem Mobbing kommt, hat SAT.1 einige Regeln aufgestellt. „Wir haben klare Regeln, um Mobbing zu bestrafen und zu vermeiden. Das heißt: Wer mobbt, fliegt! Und zwar sofort“, sagt Sendersprecher Christoph Körfer in der Bild-Zeitung.

Szenen, welche in die Richtung gehen, werden herausgeschnitten – wer glaubt, damit mehr Sendezeit zu bekommen, erreicht also genau das Gegenteil. „Wer mobbt, um Sendezeit zu bekommen, erreicht jetzt das Gegenteil“, heißt es bei SAT.1. Und zwei Kandidatinnen hat es bereits getroffen: Eine Streitszene zwischen Lisha Savage und Janina Youssefian wird in der ersten Folge nicht gezeigt.

Auch SAT.1-Chef Marc Rasmus stellt klar: „Wir wollen in einer Reality-Show nicht weichgespült sein. Wenn es Streit gibt, werden wir den auch zeigen. Aber es gibt eine klare Grenze zwischen Streit und Mobbing.“ Das Mobbing-Opfer aus der ersten Staffel feiert bei „Promis unter Palmen“ sein Comeback – Claudia Obert ist auch diesmal wieder dabei.

SAT.1 zeigt „Promis unter Palmen“ ab Montag um 20.15 Uhr.