„Promis unter Palmen“ 2025: Iris Klein bewirft Yvonne Woelke mit brennender Kippe

SAT.1 zeigt am Montagabend bei „Promis unter Palmen“ den Einzug von Yvonne Woelke. Dort trifft sie auf ihre Erzfeindin Iris Klein – dann scheint der Streit völlig zu eskalieren. Sogar ein Produktions-Psychologe muss schließlich eingreifen.

Mehrere Kandidaten empfangen Yvonne Woelke in der neuen Folge von „Promis unter Palmen“ unfreundlich – allen voran Iris Klein. Denn schließlich meint die Katzenberger-Mama, dass Yvonne Woelke damals ihren Mann Peter Klein ausgespannt habe.

Yvonne Woelke: „Ich habe mich da gemobbt gefühlt!“

Die Dreharbeiten liegen bereits einige Monate zurück. „Ich habe mich da gemobbt gefühlt!“, sagt Yvonne Woelke heute in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Mobbing bei „Promis unter Palmen“? Eigentlich hatte SAT.1 für diese Staffel neue Regeln eingeführt, damit genauso etwas nicht mehr passiert. Rückblick: In der ersten Staffel von „Promis unter Palmen“ gingen alle Mitcamper auf Claudia Obert los. In der zweiten Staffel hatte es besonders Travestie-Künstlerin Katy Bähm extrem schwer.

„Dreck zu Dreck“: Iris Klein wirft brennende Kippe gegen Yvonne Woelke

Doch nun zeichnet sich ein ähnliches Bild ab – mehrere Kandidaten stellen sich gegen Yvonne Woelke. Iris Klein beschimpft ihre Konkurrentin in der Realityshow als „Furunkel“ und „Drecksschl***e“. Dann kommt es zum Eklat: Iris Klein wirft eine brennende Zigarette in Richtung Yvonne Woelke. „Dreck zu Dreck“, sagt die Katzenberger-Mama dazu.

Andere Kandidaten stellen sich auf die Seite von Iris Klein. Melody Haase, Kim Virginia Hartung und Cosimo Citiolo lästern tagelang über Yvonne Woelke. „Mein Arsch ist hübscher als du!“, meint Cosimo. Und Kim Virginia sagt dazu: „Wir müssen ein bisschen chillen, damit wir nicht wie Mobber rüberkommen.“

„Für mich war das eine der schlimmsten Situationen in meinem bisherigen Leben“

Yvonne Woelke ist mit den Nerven am Ende. „Ich bin das Ventil für alle hier. Alle lassen den Müll bei mir ab“, sagt die Freundin von Peter Klein bei „Promis unter Palmen“. In einem Interview mit Bild meint Yvonne Woelke: „Für mich war das eine der schlimmsten Situationen in meinem bisherigen Leben. Ich habe schon kurz nach meinem Auszug Hilfe von dem Psychologen der Produktion gebraucht – und überlege jetzt, eine Therapie zu machen. Das fühlte sich alles wie Mobbing an.“

SAT.1 zeigt „Promis unter Palmen“ immer montags um 20.15 Uhr.