„Promis unter Palmen“ 2025: Alle Kandidaten im Überblick

SAT.1 holt die Skandal-Show „Promis unter Palmen“ auf die Bildschirme zurück. Und eine Society-Lady feiert in dem Format ihr Comeback – und zwar Claudia Obert. Wir fassen alle Kandidaten zusammen.

Wer ist bereit, für Geld alles zu machen und an seine Grenzen zu gehen? Bei „Promis unter Palmen“ leben völlig unterschiedliche Charaktere zusammen in einer traumhaften Villa am Strand von Thailand unter permanenter Kamerabeobachtung und werden dabei mit allen Facetten des Zusammenlebens konfrontiert. In gemeinsamen Teamspielen müssen die prominenten Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer zusammenhalten und für das Team spielen, doch am Ende kann nur einer von ihnen als Siegerin oder Sieger die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro im Koffer mit nach Hause nehmen.

Das sind alle Kandidaten von „Promis unter Palmen“

Chico

Lotto-Millionär

Chico wird 2022 durch seinen Lottogewinn von 9,9 Millionen Euro über Nacht zum Multimillionär. Der ehemalige Kranführer ist heute Unternehmer, Influencer und Künstler. Mit Auftritten in Sendungen wie „stern TV“ und „Plötzlich reich!“ begeistert er die Zuschauer und zeigt, wie er sein neues Leben in Dortmund voller Möglichkeiten gestaltet. Aktuell ist Chico alleinstehend und genießt seinen Neuanfang in vollen Zügen. Jetzt lässt sich Chico auf sein erstes großes Reality-Projekt bei „Promis unter Palmen“ ein.

Claudia Obert

High-Society-Lady und „Promis unter Palmen“-Legende

Claudia Obert, die 2010 mit Teleshopping ins Fernsehen kommt, ist heute eine echte Kultfigur und Millionärin. Die erfolgreiche Unternehmerin begeistert mit ihrem scharfen Humor und ihrer Vorliebe für Champagner. Bekannt wird sie unter anderem durch „Promi Big Brother“ und ihren legendären Flirt mit Ex-Bachelor Paul Janke bei „Das perfekte Promi-Dinner“. Ihre Autobiografie „Life is a Party!“ gibt Einblicke in ein Leben voller Luxus, Männer und Millionen. Jetzt kehrt Claudia Obert als „Promis unter Palmen“-Legende zurück, 2020 nimmt sie bereits an der ersten Staffel der Show teil.

Iris Klein

Reality-Star

Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser, macht sich als TV-Persönlichkeit und Auswanderin einen Namen. Nach einer turbulenten Ehe mit Peter Klein, mit dem sie 2018 nach Mallorca zieht, kehrt sie 2023 nach Deutschland zurück und präsentiert 2024 ihren neuen Partner Stefan Braun. Bekannt aus Formaten wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013, 7. Platz) und „Promi Big Brother“ (2023), begeistert sie Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrer offenen Art. Bei „Promi Big Brother“ trifft Iris auf ihren Ex Peter Klein als Mitbewohner. Ihre Trennung und die neue Frau an Peters Seite, Yvonne Woelke, sorgt nach wie vor für Boulevard-Schlagzeilen.

Menowin Fröhlich

DSDS-Ikone

Menowin Fröhlich, Sänger und Reality-Star, ist seit 2019 mit seiner langjährigen Partnerin verheiratet und Vater von acht Kindern. Bekannt wird Menowin durch „Deutschland sucht den Superstar“, wo er 2010 den zweiten Platz erreicht. Trotz schwieriger Phasen blieb Menowin ein fester Bestandteil der TV-Landschaft, etwa in Formaten wie „Promi Big Brother“ (2015, 2. Platz) und „Das Sommerhaus der Stars“ (2019). Jetzt kehrt Menowin bei „Promis unter Palmen“ zurück ins Reality-TV. Wird ihm dieses Mal ein Sieg in einem Format gelingen?

Janina Youssefian

Reality-Star

Janina Youssefian, bekannt als Deutschlands berüchtigtes „Teppichluder“, macht in den 2000er Jahren Schlagzeilen durch Affären mit Prominenten wie Dieter Bohlen und Lothar Matthäus. Geboren in Teheran, kommt Janina mit acht Jahren nach Europa und absolviert später eine Ausbildung zur Kosmetikerin. Mit Auftritten in Formaten wie „Promi Big Brother“ (2014) und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2022) bleibt sie im Rampenlicht. Heute designt sie erfolgreich Dessous und Bademode und möchte ihr früheres Image hinter sich lassen. Janina war 2001 und 2014 im „Playboy“ zu sehen und legt großen Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild.

Eike Immel

Ex-Nationaltorwart

Eike Immel, ehemaliger Torwart der deutschen Fußballnationalmannschaft, lebt heute zurückgezogen in Stadtallendorf (Hessen) und arbeitet als Torwarttrainer. Mit 534 Bundesligaspielen gehört er zu den Rekordspielern der Liga und feiert 1992 mit dem VfB Stuttgart die deutsche Meisterschaft als größten Erfolg. Nach Stationen wie Manchester City beendet er 1997 verletzungsbedingt seine Karriere. Abseits des Sports sorgt er 2008 durch seine Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (5. Platz) für Schlagzeilen. Eike ist Vater einer Tochter und eines Sohnes und blickt auf eine bewegte Karriere zurück.

Kim Virginia

Reality-Star

Kim Virginia lebt aktuell in Dubai und macht erstmals 2021 bei „Der Bachelor“ auf sich aufmerksam, als sie um die Rosen von Niko Griesert kämpft. Die ehemalige Bankangestellte und Flugbegleiterin erreicht 2022 den zweiten Platz bei der „Miss Germany“-Wahl und vertritt Deutschland 2023 bei der „Miss World Noble Queen“-Wahl. Bekannt wird sie vor allem durch ihre Reality-TV-Auftritte, darunter „Are You The One – Reality-Stars in Love“ (2023) und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2024, 6. Platz), wo ihre Dreiecks-Geschichte mit Mike Heiter und Leyla Lahouar für Aufsehen sorgt.

Cosimo Citiolo

Sänger

Cosimo Citiolo ist als „Checker vom Neckar“ bekannt. Mit italienischen Wurzeln startet er seine Karriere als Tänzer und Hip-Hop-Tanzlehrer, bevor er 2010 mit Songs wie „Ketchup Mayo Sandwich“ und „Der Sommer ist geil“ als Musiker durchstartet. Seitdem begeistert er als Reality-Star unter anderem im „Sommerhaus der Stars“ (2022, 2. Platz) und bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2023, 5. Platz). Neben seiner TV-Karriere arbeitet er als Haarstylist im Salon seiner Schwester und sammelt leidenschaftlich Pokémon-Karten.

Lisha Savage

YouTuberin

Lisha Savage lebt seit ihrer Hochzeit mit Ehemann Lou im Dezember 2018 auf Mallorca. Als Unternehmerin, YouTuberin und Reality-Star wird sie 2020 im „Sommerhaus der Stars“ bekannt, auch wenn ihre Premiere in einem Skandal endet. Trotz früherer Wut- und Gewaltausbrüche fühlt sich Lisha heute mental und körperlich in Bestform. Neben ihren Beauty-OPs überrascht sie seit 2023 musikalisch mit eigenen Songs wie „Tränen“ und „Flieh mit mir“. Mit Formaten wie „Goodbye Deutschland!“ und „Das große Promi-Büßen“ ist sie ein fester Bestandteil der Reality-TV-Welt.

Nikola Glumac

Influencer

Nikola Glumac ist Tattoo-Model, Influencer und Reality-Star, lebt aktuell in einer hessischen Kleinstadt. Bekannt wird er durch seine Beziehung mit Gloria Glumac, die 2020 in „Zwischen Tüll und Tränen“ ihre Hochzeit feiert. Nach ihrer Trennung sorgen die beiden 2023 als Gewinner von „Prominent getrennt“ für Schlagzeilen, trotz zahlreicher Konflikte. Zuletzt tritt Nico 2024 bei „Fame Fighting“ im Ring an, musste sich aber mit einem schnellen K.o. geschlagen geben.

Melody Haase

DSDS-Sängerin

Melody Haase lebt in Brandenburg und wird 2014 durch „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Mit einer eindrucksvollen Bodytransformation und Beauty-OPs wie Brazilian Butt Lift und einer Nasenkorrektur sorgt Melody immer wieder für Schlagzeilen. Die Sängerin und Reality-TV-Darstellerin ist zuletzt mit ihrer Single „No New Friends“ erfolgreich und produziert den Podcast „[un]ECHT“. Formate wie „Swipe, Match, Love?“ (2022, Siegerin) und „Hot oder Schrott – Promi Spezial“ machen sie einem breiten Publikum bekannt. Privat sorgt ihre kurze Beziehung zu Rapper Money Boy 2024 für Aufsehen.

Chris Manazidis

YouTube-Legende

Geboren in den Neunzigern und aufgewachsen in Hattingen, zieht es Christo früh in die Welt des Entertainments. Mit seinem YouTube-Kanal „Bullshit TV“ bringt er ab 2010 Millionen User zum Lachen und räumt 2014 sogar den Deutschen Webvideopreis ab. Neben Comedy wagt er sich ins Reality-TV, zieht 2019 ins „Promi Big Brother“-Haus und kämpft 2024 bei „Kampf der Realitystars“ um den Sieg. Doch auch Musik und Kunst sind seine Leidenschaft – mit eigenen Songs und kreativen Werken begeistert er seine Community auf Instagram.

Yvonne Woelke

Schauspielerin

Yvonne Woelke ist in der DDR geboren, flüchtet als Teenager mit ihrer Familie und wuchs in einem Flüchtlingsheim auf. 1999 gewinnt sie die „Miss Germany“-Wahl und macht sich als Schauspielerin und Moderatorin einen Namen. Sie spielt im „Tatort“ und bei „Alarm für Cobra 11“ mit und sammelt auch Theatererfahrungen in Berlin, Paris und Tokio. Neben ihrer Schauspielkarriere erlangt sie 2003 eine Diplom-Marketing-Ausbildung und produziert seit 2008 Musik. In die Schlagzeilen des Boulevards gelangt Yvonne durch eine angebliche Beziehung zu Realitystar Peter Klein, es beginnt eine öffentliche Schlammschlacht mit Peters Ehefrau Iris Klein. Inzwischen sind Yvonne und Peter offiziell ein Paar. Bei „Promis unter Palmen“ treffen sie und Iris Klein jetzt aufeinander.

SAT.1 zeigt „Promis unter Palmen“ immer montags um 20.15 Uhr.