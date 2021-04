Promis unter Palmen 2021: Nächster Eklat in der zweiten Folge!

Prinz Marcus von Anhalt hat mit fragwürdigen Äußerungen in der ersten Folge von “Promis unter Palmen” für einen echten Eklat und hitzige Diskussionen im Netz gesorgt. Doch auch in der zweiten Episode der Reality-Show scheint die Situation erneut zu eskalieren.

Die zweite Folge von “Promis unter Palmen” war bereits beim Streamingdienst Joyn online – doch diese ging dort wieder offline. Hintergrund: SAT.1 prüft die Episode nochmal und nimmt diese genauer unter die Lupe. Denn auch in der kommenden Folge scheint der Streit zwischen den Kandidaten erneut zu eskalieren. Und bei den Challenges kommt es zu einigen schmerzhaften Verletzungen.

Achtung, Spoiler

Bei “Promis unter Palmen” bekommt Katy Bähm ordentlich ihr Fett weg und steht unter Beschuss. Der Vorwurf: Sie soll andere Kandidaten gegeneinander ausgespielt haben und spricht schlecht hinter den Rücken der anderen. Die Gruppe geht daraufhin verbal auf sie los – daraufhin bricht die Dragqueen in Tränen aus. Unter anderem wird sie von den anderen Kandidaten als “dummer Lügner” oder “falsche Schlange” beschimpft. Und auch die Spiele haben es in der zweiten Folge in sich! Denn Giulia Siegel verletzt sich bei einer Challenge einen Zeh und Elena Miras zieht sich eine Verletzung am Oberschenkel zu.

Darum ging die Folge bei Joyn offline

Und warum wurde die Folge bei Joyn wieder heruntergenommen? “Nach den Zuschauerreaktionen von Montag prüfen wir aktuell alle verbleibenden Folgen. Daher gibt es auch keine Preview mehr auf Joyn”, sagt eine Sendersprecherin gegenüber der Bild-Zeitung. SAT.1 hat bereits am Mittwochabend die Wiederholung der ersten Folge aus dem Programm genommen und auch beim Streamingdienst Joyn ist diese nicht mehr verfügbar – die kommenden Episoden stehen nach dem Eklat beim Auftakt also nun ebenfalls auf dem Prüfstand. Die nächste Folge von “Promis unter Palmen” zeigt SAT.1 am kommenden Montag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Promis unter Palmen-Eklat: Das wurde nicht im TV gezeigt!