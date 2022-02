Prominent getrennt: Fake-Skandal! Sind zwei Ex-Paare gar nicht getrennt?

Schock bei den 8 Ex-Paaren von „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“: Nachdem sie im Gruppenspiel der letzten Folge nicht abliefern konnten, hat sich ihre zu erspielende Gewinnsumme von 100.000 auf 78.000 Euro reduziert! Machen die Ex-Paare es in Woche 2 besser und wer muss am Ende die Show verlassen?

Doch zunächst brodelt die Gerüchteküche: Sind wirklich alle Paare aktuell voneinander getrennt oder spielen einige ein falsches Spiel? Dass sich insbesondere zwei Paare noch nah sind, bemerkt Cecilia Asoro (25): „Die kommen so rüber, als ob sie zusammen sind, aber nur ihre Probleme haben!“ Die Rede ist von Michelle Daniaux (23) und Gigi Birofio (22) sowie Meike Emonts (30) und Marcus Muth (36). „Eigentlich sind die, von Tag eins, wo sie sich begrüßt haben, wie ein Paar“, stellt Cecilia fest.

Auch Jenny Elvers (49) ist sich sicher: „Marcus und Meike, die sind nicht getrennt, das wurde mir so gesagt. Da ist nämlich die Hand auf dem Hintern, und so weiter. Das machst du nicht, wenn du getrennt bist!“ Für Meikes Erzfeindin Carina Spack (25) ist das Paar fehl am Platz: „Für mich sind die einfach noch zusammen und dann gehören sie nicht hier her.“

Der der blanke Horror erwartet die Ex-Paare beim anschließenden Spiel „Spinnennetz“: Weit oben in der Luft muss ein Netz mit einem Seil gespannt werden, um darauf die andere Seite eines Plateaus zu erreichen. „Für mich ist es schon eine Challenge, überhaupt da oben zu bleiben!“, beschreibt Sarah Joelle Jahnel (32) ihr Entsetzen: Doch nicht nur die Höhenangst macht einen Strich durch die Rechnung, auch das Köpfchen ist gefragt. „Es wäre halt besser, wenn einer von uns intelligenter wäre“, stellt Cecilia fest. Und die Seile tun auch noch weh. „Ich hab gleich Cellulite im Endstadium, nur von diesen kack Seilen“, flucht Jenny und Lena Schiwiora (25) ist einfach froh: „Gut, dass ich kein Intimpiercing habe!“ Schließlich steht die erste Nominierung an. Das Ex-Paar, das es am schnellsten über das Netz auf die andere Seite schafft, kann nicht gewählt werden. Wer hat die beste Technik und kann seine Höhenangst ausblenden?

Das sagen die Promis über die angeblichen Fake-Trennungen

Cecilia: „Ich mag Michelle und Gigi gerne. Es ist aber einfach so bei den beiden: die kommen so rüber, als ob sie zusammen sind, aber nur ihre Probleme haben. Und das ist ja bei Marcus und Meike auch so. Eigentlich sind die, von Tag eins, wo sie sich begrüßt haben, wie ein Paar.“

Jenny: „Marcus und Meike, die sind nicht getrennt, das wurde mir so gesagt. Da ist nämlich die Hand auf dem Hintern, und so weiter. Das machst du nicht, wenn du getrennt bist.“

Carina: „Für mich sind die einfach noch zusammen und dann gehören sie nicht hier her.“

Sarah: „Dass Meike und Marcus zusammen im Urlaub waren, steht online.“

So rechtfertigen sich die Stars

Michelle: „Ich weiß nicht, ob sie das spaßmäßig oder ernst meinen. (…) Wenn mir hier irgendjemand vorwerfen möchte, wir wären noch zusammen oder nur für die Show getrennt oder what ever: Da fängt es bei mir ganz wild zu brodeln an, weil niemand weiß, was wir durchgemacht haben. Niemand weiß, wie schlimm die Trennung war. Ich habe sechs Kilo abgenommen, weil ich drei Wochen nichts gegessen habe.“

Meike: „Ich mag diese Ungerechtigkeit nicht. Wenn man mir irgendetwas unterstellt, was nicht stimmt – da könnte ich kotzen.“

Marcus: „Das ist vielleicht einfach ein bisschen Neid, weil die es vielleicht nicht so geil hinbekommen.“

RTL zeigt „Prominent getrennt“ am Dienstag um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ verfügbar.