Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Prominent getrennt“ 2026: Das sind die Ex-Paare der neuen Staffel

    gepostet am

    "Prominent getrennt" 2026
    RTL

    RTL schickt die Erfolgs-Reality „Prominent getrennt“ auch im Jahr 2026 in eine neue Runde. Nun hat der Sender die Ex-Paare der Staffel enthüllt. 

    In der neuen Staffel von „Prominent getrennt“ treten sieben Ex-Paare gegeneinander um, eine Siegprämie von 100.000 Euro zu ergattern. Die neue Staffel wird derzeit in Südafrika gedreht und wird 2026 bei RTL+ ausgestrahlt. Ein genauer Starttermin ist jedoch noch nicht bekannt.

    In Südafrika heißt es wieder: Trennung deluxe, denn einige prominente Ex-Paare wagen sich in die 5. Staffel „Prominent getrennt“ – und stellen sich ihrer Vergangenheit. Alte Konflikte, neue Allianzen und jede Menge Emotionen: Wer schafft es, trotz gebrochener Herzen wieder als Team zu funktionieren? Denn nur wer zusammenarbeitet, hat am Ende die Chance auf bis zu 100.000 Euro.

    "Prominent getrennt" 2023
    Wildes Gerücht um RTL-Show "Prominent getrennt": "Die Staffel wird nicht mehr ausgestrahlt"

    Das sind die Ex-Paare bei „Prominent getrennt“

    • Rebecca Ries und Gök Göker („Temptation Island VIP“)
    • Vanessa Brahimi und Richard Sternberg („Das Sommerhaus der Normalos“)
    • Tanina und Fabian („Too Hot to Handle“)
    • Bianca Eigenfeld und Joshi Josh („Ex on the Beach“)
    • Vivien und Mou („Ex on the Beach“)
    • Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern („Das Sommerhaus der Stars“)
    • Samira Cilingir und Yasin Cilingir („Love Island“)

    Kürzlich kündigte der Sender zudem an, an einem Ableger unter dem Titel „Prominent verwandt“ zu arbeiten. Statt mit einem Ex-Partner sollen dort Kandidaten mit ihrer Mutter oder ihrem Vater mitmachen. Die neue Show ist vom Konzept her ähnlich wie „Prominent getrennt“.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023