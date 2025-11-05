„Prominent getrennt“ 2026: Das sind die Ex-Paare der neuen Staffel

RTL schickt die Erfolgs-Reality „Prominent getrennt“ auch im Jahr 2026 in eine neue Runde. Nun hat der Sender die Ex-Paare der Staffel enthüllt.

In der neuen Staffel von „Prominent getrennt“ treten sieben Ex-Paare gegeneinander um, eine Siegprämie von 100.000 Euro zu ergattern. Die neue Staffel wird derzeit in Südafrika gedreht und wird 2026 bei RTL+ ausgestrahlt. Ein genauer Starttermin ist jedoch noch nicht bekannt.

In Südafrika heißt es wieder: Trennung deluxe, denn einige prominente Ex-Paare wagen sich in die 5. Staffel „Prominent getrennt“ – und stellen sich ihrer Vergangenheit. Alte Konflikte, neue Allianzen und jede Menge Emotionen: Wer schafft es, trotz gebrochener Herzen wieder als Team zu funktionieren? Denn nur wer zusammenarbeitet, hat am Ende die Chance auf bis zu 100.000 Euro.

Das sind die Ex-Paare bei „Prominent getrennt“

Rebecca Ries und Gök Göker („Temptation Island VIP“)

(„Temptation Island VIP“) Vanessa Brahimi und Richard Sternberg („Das Sommerhaus der Normalos“)

(„Das Sommerhaus der Normalos“) Tanina und Fabian („Too Hot to Handle“)

(„Too Hot to Handle“) Bianca Eigenfeld und Joshi Josh („Ex on the Beach“)

(„Ex on the Beach“) Vivien und Mou („Ex on the Beach“)

(„Ex on the Beach“) Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern („Das Sommerhaus der Stars“)

(„Das Sommerhaus der Stars“) Samira Cilingir und Yasin Cilingir („Love Island“)

Kürzlich kündigte der Sender zudem an, an einem Ableger unter dem Titel „Prominent verwandt“ zu arbeiten. Statt mit einem Ex-Partner sollen dort Kandidaten mit ihrer Mutter oder ihrem Vater mitmachen. Die neue Show ist vom Konzept her ähnlich wie „Prominent getrennt“.