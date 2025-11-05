„Prominent getrennt“ 2026: Das sind die Ex-Paare der neuen Staffel

RTL schickt die Erfolgs-Reality „Prominent getrennt“ auch im Jahr 2026 in eine neue Runde. Nun hat der Sender die Ex-Paare der Staffel enthüllt.
In der neuen Staffel von „Prominent getrennt“ treten sieben Ex-Paare gegeneinander um, eine Siegprämie von 100.000 Euro zu ergattern. Die neue Staffel wird derzeit in Südafrika gedreht und wird 2026 bei RTL+ ausgestrahlt. Ein genauer Starttermin ist jedoch noch nicht bekannt.
In Südafrika heißt es wieder: Trennung deluxe, denn einige prominente Ex-Paare wagen sich in die 5. Staffel „Prominent getrennt“ – und stellen sich ihrer Vergangenheit. Alte Konflikte, neue Allianzen und jede Menge Emotionen: Wer schafft es, trotz gebrochener Herzen wieder als Team zu funktionieren? Denn nur wer zusammenarbeitet, hat am Ende die Chance auf bis zu 100.000 Euro.
Das sind die Ex-Paare bei „Prominent getrennt“
- Rebecca Ries und Gök Göker („Temptation Island VIP“)
- Vanessa Brahimi und Richard Sternberg („Das Sommerhaus der Normalos“)
- Tanina und Fabian („Too Hot to Handle“)
- Bianca Eigenfeld und Joshi Josh („Ex on the Beach“)
- Vivien und Mou („Ex on the Beach“)
- Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern („Das Sommerhaus der Stars“)
- Samira Cilingir und Yasin Cilingir („Love Island“)
Kürzlich kündigte der Sender zudem an, an einem Ableger unter dem Titel „Prominent verwandt“ zu arbeiten. Statt mit einem Ex-Partner sollen dort Kandidaten mit ihrer Mutter oder ihrem Vater mitmachen. Die neue Show ist vom Konzept her ähnlich wie „Prominent getrennt“.