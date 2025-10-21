„Promi Big Brother“-Sieger: Das will Jimi Blue Ochsenknecht mit dem Preisgeld machen

Jimi Blue Ochsenknecht hat die diesjährige Staffel von „Promi Big Brother“ gewonnen. Der glückliche Gewinner hat ausgeplaudert, was er mit dem Preisgeld von 100.000 Euro machen will.

15 Stars kämpften bei „Promi Big Brother“ um den Sieg. Im Finale standen Designer Harald Glööckler, „K11“-Star Michael Naseband, Realitysternchen Laura Blond, Content Creator Satansbratan, Ex-Bachelor Andrej Mangold und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht.

So viele Zuschauer haben für Jimi Blue Ochsenknecht angerufen

Im finalen Voting der Zuschauer setzt sich Jimi Blue Ochsenknecht gegen Harald Glööckler mit 54,91 Prozent der Stimmen durch und verlässt am Montagabend als letzter Bewohner das Haus. Jimi Blue Ochsenknecht: „Ich habe einfach gewonnen! Ich bin unfassbar dankbar. Das hat mir so viel Selbstwertgefühl wiedergegeben, ich kann es noch gar nicht realisieren.“

Das will Jimi Blue Ochsenknecht mit dem Preisgeld machen

Der Schauspieler hat seine Pläne verraten, was er mit dem Preisgeld anstellen will. „Mein Plan ist ja, ein Haus zu bauen, ein Grundstück irgendwann zu kaufen, wo Snow einfach ein zweites Zuhause hat“, sagte der 33-Jährige in der „Promi Big Brother – Late Night Show“.

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc hatten sich noch während der Schwangerschaft getrennt. Es folgte eine Schlammschlacht – mittlerweile verstehen sich die beiden jedoch wieder gut. „Wir verstehen uns sehr gut, wir sind ein super Team“, so Jimi Blue Ochsenknecht. „Sie ist die Chefin, das sage ich ihr auch immer. Ich mache das so, wie sie es möchte“, so der 33-Jährige weiter.

Fans hatten immer wieder auf ein Liebes-Comeback gehofft. Auch darüber hat Jimi Blue Ochsenknecht bei „Promi Big Brother“ gesprochen: „Natürlich wäre das schön, wenn man als Eltern zusammen ist und man hat ein Kind zusammen. […] Unsere Angst, vor allem meine Angst ist, dass wenn man wieder zusammenkommen würde, dass man irgendwann wieder im Streit auseinandergeht. Und das wäre das Schlimmste für das Kind.“