„Promi Big Brother“-Knaller: Jimi Blue Ochsenknecht ist dabei!

Big Brother mit der doppelten Überraschung zum Start: Heute Abend um 20:15 Uhr lüftet der große Bruder in der Auftaktshow von „Promi Big Brother“ – live in SAT.1 und auf Joyn – nicht nur das Geheimnis um den zweiten Bereich seines neuen Hauses, sondern lässt auch Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht als Bewohner live einziehen.

Ein wilder Kerl zieht bei #PromiBB ein: Jimi Blue Ochsenknecht wächst als Sohn von Schauspieler Uwe und Reality-Star Natascha Ochsenknecht mitten im Rampenlicht auf und wird 2003 durch die „Wilden Kerle“-Reihe zum Jugendidol. 2025 kommt es zum Eklat: Jimi Blue wird wegen unbezahlter Hotelrechnungen festgenommen und verbringt rund drei Wochen in Untersuchungshaft, bevor er gegen Kaution freigelassen wird.

Jimi Blue Ochsenknecht wagt bei „Promi Big Brother“ einen Neuanfang

Bei „Promi Big Brother“ wagt er nun einen Neuanfang. Jimi Blue Ochsenknecht: „Ich weiß, wie es ist, wirklich eingesperrt zu sein – da ist ‚Promi Big Brother‘ für mich kein Problem. Ich möchte zeigen, wie ich wirklich bin. Es wird bestimmt anstrengend, aber auch eine superspannende Erfahrung und ein Experiment für mich. Luxus habe ich theoretisch jeden Tag – verzichten wäre also mal angebracht.“

Wie werden seine prominenten Mitbewohner auf den Neueinzug reagieren? Seit Samstag fristen die ersten zwölf Bewohner ihr Dasein im Rohbau des neuen Hauses. Was sie noch nicht wissen: Direkt nebenan wohnen Entertainerin Désirée Nick und Mode-Ikööne Harald Glööckler bereits in einem bislang geheimen zweiten Bereich – der Musterwohnung. Heute Abend erfahren die Bewohner erstmals von Big Brothers zweitem Bereich. Wie reagieren die Rohbau-Bewohner auf die beiden schillernden Mitbewohner? Wie fügt sich Jimi Blue Ochsenknecht in die Gruppe ein? Und wer von ihnen wird künftig den Luxus der Musterwohnung genießen? Wer fristet ein Leben im Rohbau?

Big Brother enthüllt die Musterwohnung

Die Musterwohnung zeigt, was aus dem Rohbau von „Promi Big Brother“ ursprünglich hätte werden können. Während der Rohbau nur sehr spartanisch eingerichtet ist, ist die Musterwohnung ein Sehnsuchtsort für alle Bewohner. Auf einer Fläche von 120 Quadratmetern können es sich hier einige Promis rundum gut gehen lassen: Sie erhalten Zugriff auf ihre Koffer, Kleidung und Luxus-Gegenstände. Morgens gibt es Frühstück, mittags und abends können die Bewohner sich Essen und Getränke nach ihren Wünschen bestellen. Über einen Monitor kann die Musterwohnung auf Ansage von Big Brother die restlichen Bewohner im Rohbau beobachten. Insgesamt werden sie dabei von 26 Kameras und 13 Richtmikrofonen gesehen und gehört.

Das sind alle Kandidaten bei „Promi Big Brother“

„Bachelor“ Andrej Mangold

Großfamilien-Expertin Sarah-Jane Wollny

Schlagersänger Achim Petry

„K11“-Legende Michael Naseband

Reality-Star Christina Dimitriou

Reality-Star Laura Blond

TikTok-Mama Karina2you

Boyband-Legende Marc Terenzi

Schauspielerin Doreen Dietel

Reality-Star Paco Herb

TV-Sternchen Pinar Sevim

Content Creator Satansbratan

Mode-Ikööne Harald Glööckler

Entertainerin Désirée Nick

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht

Die Auftakt-Show zu „Promi Big Brother“ zeigt SAT.1 am Montag um 20.15 Uhr.