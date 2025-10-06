„Promi Big Brother“ 2025: Wo ist der Drehort?

Auch in diesem Jahr schickt SAT.1 die Stars wieder in den TV-Knast! Bei „Promi Big Brother“ handelt es sich diesmal jedoch um kein Haus, sondern um einen unfertigen Rohbau. Aber wo befindet sich eigentlich der Drehort der Realityshow?

Die Reality-Stars können sich bei „Promi Big Brother“ auf einer großen Fläche entfalten – jedoch ist diesmal alles anders. Denn die Kandidaten ziehen in kein fertiges Haus, sondern in einen unfertigen Rohbau. Der Grund? Laut SAT.1 ist der beauftragte Bauherr insolvent gegangen.

Auf das Glamour-Leben müssen die Kandidaten in den kommenden zwei Wochen verzichten. Stattdessen gibt es unverputzte Wände und Pritschen unter einem Dach im Freien. Das Gelände umfasst eine Innenfläche und einen Außenbereich. Besonders prekär: Im Innenbereich gibt es nicht genügend Schlafplätze – einige Kandidaten müssen also im Freien übernachten. Und das könnte in dieser Jahreszeit eine kalte Angelegenheit werden.

Wo wird „Promi Big Brother“ gedreht?

„Promi Big Brother“ wird auf dem Gelände der MMC-Studios in Köln gedreht – hier werden auch andere Shows wie „The Masked Singer“, „Deutschland sucht den Superstar“ oder „Let’s Dance“ produziert.

Das ist der Rohbau

Big Brother öffnet sein neues Haus! Fast. Der ehemalige Bauherr ging pleite, das Haus konnte nicht rechtzeitig für die Promis fertiggestellt werden. Deshalb ziehen sie dieses Jahr in den Rohbau. Auf rund 365 Quadratmetern (Innenfläche: 185 Quadratmeter, Außenfläche: 180 Quadratmeter) bietet der Rohbau alles, was in einem unfertigen Haus zu vermuten ist: Plastikstühle, Schubkarren, Warnschilder und jede Menge Baustellenmaterialien. Nicht jeder Promi kann drinnen auf Matratzen nächtigen, auch draußen müssen sich die Bewohner schlafen legen. Dank der 52 Remote-Kameras entgeht den #PromiBB-Fans im 24/7-Livestream nichts.

So lebt es sich in der Musterwohnung

Die Musterwohnung zeigt, was aus dem Rohbau von „Promi Big Brother“ ursprünglich hätte werden können. Während der Rohbau nur sehr spartanisch eingerichtet ist, ist die Musterwohnung ein Sehnsuchtsort für alle Bewohner. Auf einer Fläche von 120 Quadratmetern können es sich hier einige Promis rundum gut gehen lassen: Sie erhalten Zugriff auf ihre Koffer, Kleidung und Luxus-Gegenstände. Morgens gibt es Frühstück, mittags und abends können die Bewohner sich Essen und Getränke nach ihren Wünschen bestellen. Über einen Monitor kann die Musterwohnung auf Ansage von Big Brother die restlichen Bewohner im Rohbau beobachten. Insgesamt werden sie dabei von 26 Kameras und 13 Richtmikrofonen gesehen und gehört.

Technische Fakten zum Rohbau und zur Musterwohnung

Kameras gesamt: 78

78 Atmo-Mikrofone (zusätzlich zu den Ansteckmikrofone der Bewohner:innen): 21

21 Kabelstrecke für Bild und Ton: ca. 10 Kilometer

ca. 10 Kilometer Verbaute Scheinwerfer und Lampen auf dem gesamten Areal: 680

680 Fläche Rohbau/Musterwohnung gesamt (ohne Vorplatz): 485 Quadratmeter

(ohne Vorplatz): 485 Quadratmeter Vorplatz Bauwagen: 230 Quadratmeter

230 Quadratmeter Spielfläche Spielstudio : 310 Quadratmeter

: 310 Quadratmeter Studio gesamt (inkl. Moderation/Tribüne): 1.000 Quadratmeter

SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich ab dem 6. Oktober 2025.