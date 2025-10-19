„Promi Big Brother“ 2025: Wer ist raus? Nach Désirée Nick muss auch dieser Star gehen!

Am Freitagabend musste Désirée Nick den Rohbau verlassen, heute feierte die Entertainerin ihr Comeback beim großen Bruder und war zu Gast bei Marlene Lufen und Jochen Schropp bei “Promi Big Brother“. Dort traf die 69-Jährige auf ihre ehemaligen Mitbewohner, die zu einer offenen Nominierung ins Studio kamen. Und dann stand der nächste Exit an.

Nachdem der große Bruder seinen Bewohnern am Freitagabend in einer Stunde der Wahrheit gezeigt hat, wer was über wen hinter dessen Rücken zu sagen hatte, geigt Laura Blond TikTok-Star Karina noch mal richtig die Meinung. Der Reality-Star wirft Karina ihre Lästereien vor, doch diese verteidigt sich: „Ich mache keine Intrigen, ich bin nicht so ein Profi wie du! Ich möchte nicht streiten.“ Genau darin sieht Laura aber das Problem.

„Karina, du entgehst der Konfrontation!“, schreit sie die 47-Jährige an. „Du möchtest einfach nicht auf dem Radar sein, weil du Angst hast, dass du nominiert wirst! Du machst das alles so berechnend! Everybody’s darling, jedem die Schulter bieten. Das ist deine Strategie!“ Auch Karina wird laut: „Ich bin so im Leben!“ Seit dem Auszug von Désirée am Freitagabend sind Karina2you und Laura Blond die letzten beiden Bewohnerinnen neben sechs Männern. Doch zwischen den beiden Frauen verhärten sich die Fronten weiter.

Aufbau-Arbeit benötigt: Haralds einsame Tränen

Die Bewohner der Musterwohnung beantworten bei einem Quiz mehr Fragen richtig als ihre Nachbarn im Rohbau. Die Belohnung für Achim Petry, Andrej Mangold, Harald Glööckler und Jimi Blue Ochsenknecht wird emotional: Sie erhalten Videobotschaften der Liebsten. Achim bekommt warme Worte von seiner großen Familie zu hören. Andrej verdrückt ein Tränchen, als er seine Freundin Annika Jung im Video sieht. Für Jimi Blue Ochsenknecht gibt’s liebevolle Worte von Mama Natascha, Schwester Cheyenne und Schwager Nino, sowie eine gemalte Liebesbotschaft von Töchterchen Snow.

An Harald richten seine Freunde Kader Loth sowie Kaders Ex-Mann Isi eine vergleichsweise kurze Botschaft. Harald ist zunächst gefasst, doch dann, alleine auf der Terrasse sitzend, lässt er seinen Tränen freien Lauf. Im Sprechzimmer erklärt er, warum ihm die Videobotschaften so nahe gehen: „Da merke ich, dass da keine Familie ist. In diesem Moment war mir klar, dass ich weder in der Kindheit Eltern und Familie hatte, und dass ich mein ganzes Leben alleine war.“ Er weint bitterlich.

Und der Tag endet nicht besser für den pompöösen Designer: Nach der gestrigen Live-Show feiern die Bewohner mit einer wilden Party. Sie haben die vergangene Nominierung überstanden – und einige feiern auch, dass Désirée Nick endlich weg ist. Es herrscht bei allen ausgelassene Stimmung. Bei allen? Nein! Einer sitzt alleine und unbeteiligt da: Harald.

Nach offener Nominierung: Dieser Star muss gehen

In der Arena fand eine offene Nominierung statt – zum Schock der Kandidaten: Auch Désirée Nick kam ins Studio! Die Stars mussten einen Namen nennen, welchen sie nominieren wollen und den Grund dafür nennen. Anschließend mussten die Zuschauer entscheiden, welcher Kandidat den Rohbau verlassen muss – diesmal traf es Andrej Mangold.