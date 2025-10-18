„Promi Big Brother“ 2025: Wer ist raus? Dieser Star muss überraschend gehen

Zwischen Désirée Nick und Michael Naseband wird es bei „Promi Big Brother“ richtig laut: Die Entertainerin und der Ex-Kommissar stürzen sich in einen gnadenlosen Schlagabtausch.

Und dann zerbricht auch noch das Bro-Band der Loyalität zwischen Laura Blond und Erik Satansbratan. Außerdem bei “Promi Big Brother“: Stunde der Wahrheit! Vor der nächsten Nominierung zeigt Big Brother den Bewohnern allerhand Lästereien in seiner Video-Konfrontation. Und: Ausgemustert! Big Brother schließt die Musterwohnung.

Das Fundament zwischen Laura, Erik und Désirée wackelt

Auch Laura Blond, Erik und Désirée Nick geraten ordentlich aneinander. Der Wiener entschuldigt sich für seine Nominierungsstimme, die er in der Live-Show am Donnerstagabend gemeinsam mit Laura gegen die 69-Jährige ausgesprochen hat. Die will davon nichts wissen: „Lüg doch nicht! Ich dachte, wir sind jetzt auf Null!“ Im Sprechzimmer dann die klare Ansage gegen den 25-jährigen Satansbratan: „Ich wollte eigentlich die Sache ad acta legen, aber unter diesen Bedingungen hat er das Feuer jetzt neu entfacht.“

Doch nicht nur von Erik ist die Entertainerin enttäuscht. Auch Laura sei ihr in den Rücken gefallen: „Und dann ihre fadenscheinige Erklärung, sie hätte mit dem Druck von Erik das so entscheiden müssen! Von daher fühle ich mich, was Loyalität angeht, gegenüber Laura nicht mehr gebunden!“

Schlagabtausch zwischen Désirée und Michael

Zwischen Désirée Nick und Michael Naseband kam es zu einem heftigen Wortgefecht. „Du inszenierst dich doch hier! Das ist doch nicht die Désirée, die zu Hause am Kochtopf steht!“, sagt Michael Naseband zu der Entertainerin. Das will sich Désirée Nick jedoch nicht gefallen lassen. „Natürlich! Das ist doch Unsinn! Du hast ja regelrecht abnorme Fantasien zu meiner Person!“, stellt sie klar.

Der nächste Exit stand an – dieser Star muss „Promi Big Brother“ verlassen

Die Bewohner konnten sich gegenseitig schützen – und zwar so lange, bis zwei Bewohner übrig bleiben. Désirée Nick und Harald Glööckler blieben übrig – und waren somit für den Exit nominiert. Die Zuschauer haben entschieden: Désirée Nick hat die wenigsten Anrufe bekommen und muss das Haus verlassen.