„Promi Big Brother“ 2025: Wer ist raus? Dieser Kandidat muss das Haus verlassen

Laura Blond ist bei „Promi Big Brother“ mit den Nerven am Ende: Ausgerechnet ihre Bestie Sarah-Jane Wollny haben die Zuschauer am Mittwochabend aus der Show gekickt. Sie vergießt bittere Tränen und ist sicher: Auch Karina2you trägt eine Teilschuld daran. Hat die Bauleiterin bei der Einteilung der Teams eine Strategie verfolgt und damit dafür gesorgt, dass Sarah-Jane überhaupt erst auf der Exit-Liste landet? Nun stand schon wieder der nächste Exit an.

Als Bauleiterin hat Karina2you am Mittwochabend die Teams für das Spiel in der Liveshow eingeteilt: Sarah-Jane Wollny und Erik treten für ihr Team an, verlieren und setzen damit das gesamte Team auf die Exit-Liste. Im Anschluss schicken die Zuschauer die Großfamilien-Expertin nach Hause. Nicht nur ist Laura Blond tieftraurig, weil ihre Vertrauensperson gehen muss – nein, auch ihr Misstrauen ist geweckt: Verfolgte Karina bereits bei der Auswahl der Teams eine Strategie?

„Gab es einen Grund dafür, dass du Sarah-Jane und mich getrennt hast?“, will Laura von Karina wissen. „Nein“, so Karina. „Auf keinen Fall.“ Ganz im Gegenteil: Karina ging davon aus, dass alle Spieler gemeinsam zum Spiel antreten und hat extra Erik und Désirée sowie Laura und Paco in ein Team gepackt: „Damit euch das wieder zusammenschweißt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass nur zwei Leute ausgesucht werden.“ Laura bleibt skeptisch. Denn erst am Nachmittag hatte Karina ihr gesagt, dass sie nicht weiß, ob Laura echt ist. „Mich hat das getroffen, als du heute meintest, dass ich hier eine Rolle spiele. Nur weil ich Reality mache.“

Diabolischer Ritt: Jimis und Eriks Quatsch-Offensive

„Zusammen sind wir das Team Lagerkoller“, so Jimi Blue Ochsenknecht. Er und Kumpel Erik legen sich zwei Fantasie-Pferde zu, und Satansbratan Erik verkündet: „Das alljährliche Hobby Horsing findet heute statt!“ Die beiden schnappen sich zwei Spaten, basteln Zügel für ihre Hottehüs, springen über Hürden und sprechen ihren Gäulen gut zu. Doch ihre Spaten-Pferde haben ihren eigenen Willen und sind schwer im Zaum zu halten: Fast wirft Jimi Blues Pferd Esmeralda den Schauspieler ab und auch Eriks Pferd Dragan ist zwischendurch bockig. „Wir brauchen ne Jury“, ruft Jimi in den Rohbau! Die beiden Hobby Horse-Reiter haben den Spaß ihres Lebens und zelebrieren den Wettbewerb bis zur Siegerehrung.

Doch nicht nur die gemeinsamen Albernheiten mit Jimi ist für Erik wie eine Therapie. Die ganze Zeit bei „Promi Big Brother“ hilft ihm sehr, wie er Laura Blond am Abend gesteht: „Hier fühle ich mich das erste Mal seit zwei bis drei Jahren wieder wohl in meinem Körper. Hier fühle ich mich gesehen von den Menschen. Das gibt mir so viel Kraft.“ Laura Blond stellt fest: „Das ist eine Art Therapie.“ Erik stimmt zu: „Das tut mir extrem gut: Für meine Psyche, für meinen Körper.“

Pompööser Dracööla: Harald will Vampir werden

Harald Glööckler erzählt seinen Mitbewohnern wie aus ihm die schillernde Mode-Ikööne wurde. „Dann habe ich angefangen Tapeten zu machen, Möbel zu machen, habe Häuser entworfen. Das Glööckler-Palais, das gibt’s in Hamburg.“ Autos, Jets – alles hat der Designer bereits pompöös verziert. An eines hat er sich allerdings noch nicht herangewagt, obwohl er immer wieder gefragt wurde. „Särge.“ Dabei hat er zu diesem Thema Erstaunliches zu offenbaren, denn Harald hat sehr konkrete Vorstellungen für sein Afterlife: „Mein Plan ist, dass ich einen Vampir finde, der mich beißt. Dann brauche ich auch keine Schönheits-OPs mehr.“ Er will ins Dracula-Schloss in Transsylvanien reisen: „Ich habe vor, dass wir dahin fahren. Wie in dem Film. Mit einer schwarzen Kutsche.“ Andrej Mangold resümiert im Sprechzimmer: „Harald ist schon eine besondere Person. Als Vampir kann ich ihn mir gut vorstellen.“

Wer muss heute bei „Promi Big Brother“ gehen?

Nach Sarah-Jane Wollny stand bei „Promi Big Brother“ der nächste Exit an. Die Entscheidung ist gefallen: Paco Herb hat die wenigsten Anrufe der Zuschauer bekommen und fliegt somit aus dem Haus.