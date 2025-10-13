„Promi Big Brother“ 2025: Wer ist raus? Diese zwei Stars fliegen aus der Show

Doreen Dietel musste „Promi Big Brother“ als erste Bewohnerin verlassen. In der Show am Montag mussten gleich zwei Bewohner den Rohbau verlassen.

Im Rohbau liegen die Nerven blank: Die Bewohner mussten sich einem Ranking stellen – und das Ergebnis sorgt für Nachwehen. Laura Blond ist enttäuscht von ihrer BFF Sarah-Jane Wollny, Michael Naseband ist fassungslos über seine Spitzenposition in Sachen „Fake“. Die „K11“-Legende Michael Naseband ist fassungslos und auch bei Laura Blond sitzt der Stachel tief. Vor allem die Wertung von Sarah-Jane trifft sie hart – sie gesteht Désirée Nick: „Meine Freundin sagt, ich bin am un-unterhaltsamsten.“

Christina Dimitriou und Pinar Sevim fliegen bei „Promi Big Brother“ raus

Zum Ende der Show kam gleich der nächste Schock: Gleich zwei Bewohner mussten „Promi Big Brother“ verlassen. Die Entscheidung fiel beim ersten Exit zwischen Paco Herb, Andrej Mangold und Christina Dimitriou. Letztere musste als Erstes den Rohbau verlassen. Dann gab es gleich noch einen Exit: Pinar Sevim muss ihre Koffer packen.

Bei Désirée Nick und Michael Naseband fliegen die Fetzen

Désirée Nick findet in der „K11“-Legende ein neues Feindobjekt. „Viele Leute nehmen sich viel zu ernst“, beschwert sie sich. „Du gehörst auch dazu“, kontert Michael prompt. Zu viel für die Entertainerin: „Ich?! Du hast überhaupt gar keine Ahnung!“ Doch Michael bleibt hart: „Ich lasse mir meine Meinung nicht nehmen, da kannst du reden, so viel du willst. Für mich bist du hier schwierig.“

Satansbratan muss sich neue Verbündete suchen

Eigentlich stehen sich Satansbratan Erik und Harald Glööckler im Rohbau nah – bis Erik Harald auf die Exit-Liste setzte. Der 25-Jährige wagt einen Erklärungsversuch: „Es ist nichts Persönliches, oder dass ich dich nicht mag, oder dass ich dich raus haben will.“ Doch die Worte prallen an der eiskalten Fassade von Herrn Glööckler ab. „Wer nicht für mich ist, ist gegen mich“, stellt er frostig klar.

Auch zwischen Laura Blond und Erik herrscht Eiszeit, wie die 29-Jährige Pinar Sevim erzählt: „Er ignoriert mich einfach komplett.“ Und das nur wegen eines Missverständnisses rund um ein Gespräch mit Désirée. Laura fühlt sich zu Unrecht als schlechte Freundin hingestellt: „Er hat aus einer Mücke einen Elefanten gemacht.“ Erik wiederum beschwert sich bei Jimi Blue Ochsenknecht: „Für mich ist sie ein falscher Fuffziger!“