„Promi Big Brother“ 2025: Wer ist raus? Diese Stars müssen kurz vor dem Finale gehen

Bei „Promi Big Brother“ hat sich am 18. Oktober eine Voting-Panne ereignet. Deshalb durfte Andrej Mangold wieder zurück ins Haus. In der neuen Folge der Realityshow standen gleich zwei Exits an.

Zum ersten Mal wachen alle Bewohner im Rohbau auf, die Musterwohnung ist dicht. Doch keine Spur von Katerstimmung nach der Abrissparty: Sogar Erik Satansbratan und Laura Blond nähern sich wieder an. Lange hält der Waffenstillstand jedoch nicht: Die offene Nominierung der gestrigen Live-Show sorgt für Stress.

Jimi Blue trauert um Esmeralda

Ein Rohbau ist kein Spielplatz sondern gefährliches Terrain, überall lauern Stolperfallen und Gefahren. Es ist tragisch: Das heißgeliebte Schaufelpferd Esmeralda von Jimi Blue hat ins Gras gebissen – das letzte Schaufelhüpfen hat sie nicht überlebt. “Das beste Pferd, das ich jemals hatte”, attestiert Jimi Blue bei der sorgfältig von ihm und Erik organisierten Beerdigung.

“Wir haben uns heute hier versammelt, um den gebürtigen Respekt gegenüber Esmeralda zu feiern. Wir haben viele Wettbewerbe gewonnen, vor allem den Grand Slam Championship von Ossendorf”, so Jimi Blue ergriffen. Michael feuert zwölf lautstarke Salutschüsse ab und Jimi spricht einen letzten Gruß an seine treue Gefährtin aus: “Esmeralda, ich bin sehr stolz auf dich! Ich danke dir!”

Was sonst noch bei „Promi Big Brother“ passierte

Désirée Nicks Auszug und die wilde Abrissparty stimmen die Gemüter am Morgen ungewohnt harmonisch. Erik Satansbratan kuschelt sich sogar an Laura Blond und verhilft ihr danach selbstlos zu einer warmen Dusche. Doch die Idylle währt nicht lange. “Kannst du nicht Erbsensuppe machen gehen?” Dieser Satz von Erik gegenüber Karina lässt Laura explodieren: “Du kannst froh sein, dass ich kein Fass aufgemacht habe, als du vorhin zu Karina gesagt hast, geh mal wieder in die Küche. Das geht gar nicht!”

Zwei neue Lästerschwestern haben sich gefunden: Laura Blond füllt für Harald Glööckler schnell die Lücke, die Désirée Nick hinterlassen hat. Karina und ihre Nominierung der Mode-Ikööne wird ausdiskutiert. Ihre “Schwarze Liste”-Begründung sei “lächerlich”. “Welche schwarze Liste? Das wenige Essen und der wenige Schlaf – da hat sie wahrscheinlich Wahnvorstellungen bekommen”, weiß Harald.

Diese Stars müssen bei „Promi Big Brother“ gehen

Im Halbfinale standen gleich zwei Exits an. Als Erster musste Achim Petry das Haus verlassen und verpasst damit den Einzug ins Finale. Auch Karina ist im Halbfinale ausgeschieden. Michael Naseband, Erik (Satansbratan), Andrej Mangold, Jimi Blue Ochsenknecht, Laura Blond und Harald Glööckler kämpfen am Montag um den Sieg.