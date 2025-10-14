„Promi Big Brother“ 2025: Wer ist raus? Auch dieser Star fliegt aus dem TV-Knast

Während Karina2you und Sarah-Jane Wollny ihre Mitbewohner bei „Promi Big Brother“ zu Tränen rühren, wackelt das Image-Gerüst von Marc Terenzi gewaltig. Laura Blond, Désirée Nick und Sarah-Jane sind sich sicher: Er sei doch nur im Haus, um sich zu vermarkten. Auch Désirée und Harald Glööckler sorgen mit ihrem verkorksten Einkauf für Diskussionen und Stirnrunzeln bei den anderen Bewohnern.

Die Stimmung im Haus ist so emotional wie nie. Karina und Sarah-Jane teilen ihre Lebenslinien und nehmen ihre Mitbewohner auf eine Reise in ihre Vergangenheit mit. „Ich bin Karina, geboren in einem kleinen Dorf in Lettland und war eigentlich ein lebensfrohes Kind“, beginnt der Social-Media-Star ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Doch dann blickt Karina auf schwere Zeiten zurück – geprägt von schweren Misshandlungen durch ihren Vater, Schmerz, Verlust und inneren Kämpfen. Nicht nur Karina ringt mit sich, auch ihren Mitbewohnern schießen die Tränen in die Augen. Dann endlich ein erster Lichtblick: Sie lernt ihren Mann kennen, zieht nach Deutschland und wird Mutter. Ihre Familie hilft ihr durch weitere dunkle Zeiten und dann kam Social Media: „Das war lustig. Ich habe mich mit meinem Lachen selbst geheilt!“

Bei Sarah-Jane ist es die Großfamilie Wollny, die ihr immer wieder in schweren Zeiten half. Ihr Start ins Leben war holprig: „Ich habe meine Zwillingschwester schon während der Schwangerschaft verloren. Daher ist es mir immer wichtig, dass ich Sarah-Jane genannt werde, denn ein Teil meines Namens hätte ihr gehört.“ Nach ihrer Geburt wurde sie schwer krank und erst als ihr Vater die Familie verließ und später ihr Stiefvater dazu kam, kam Beständigkeit in Sarah-Janes Leben. Das Leben im Hause Wollny sei ein Auf und Ab. Mit ihrer Mutter und auch mit ihren Geschwistern hat Sarah-Jane immer wieder Diskussionen und Streit, aber „am Ende wissen wir, dass wir uns immer aufeinander verlassen können!“

Das Image-Gerüst von Marc Terenzi wackelt

Spielt Marc Terenzi ein falsches Spiel? Immer mehr Bewohner zweifeln, ob der Popstar ehrlich ist oder nur eine Show abzieht. „Marcs Spielchen sind so durchschaubar. Ich sage dir eines, der wird hier nicht mehr lange bleiben“, so Laura Blond gegenüber Sarah-Jane Wollny. Für beide steht fest: Marc sei nur im Haus, um Werbung zu machen – ob für seinen Podcast mit Oliver Pocher oder die anstehende Tour. Désirée Nick sieht sich bestätigt: „Das habe ich schon am ersten Tag gesagt!“ Auch Reality-Star Paco Herb sorgt für Zündstoff in Sachen Marc: „Wir werden nicht warm – ich mag ihn nicht“, so Laura. Désirée stimmt ein: „Der ist hohl, desinteressiert und ignorant. Keine Spur von Entertainment. Mich wundert, dass er überhaupt noch da ist.“

Désirées und Haralds Fehlkauf im Visier

Mit 19,50 Euro Budget gingen Désirée Nick und Harald Glööckler am Montagabend in der Live-Show in den Kiosk, doch am Ende blieben 8,28 Euro ungenutzt – und der Korb ist ziemlich leer. „Die Ausbeute ist mau“, motzt Paco Herb gegenüber Karina. Aber niemand traut sich den beiden Shopping-Queens ehrlich zu sagen, dass der Einkauf in die Hose gegangen ist. Die Übeltäter sind sich natürlich auch keiner Schuld bewusst: „Wir hatten eine ganz schwierige Aufgabe, wir mussten ja wie bei einer Staffel abklatschen. Dieses Laufen und Abklatschen, das kostet Zeit“, so Désirée zu Achim. Die Entertainerin betont: „Du kaufst alleine schneller ein. Du musst dann auf niemand anderen achten.“ Harald setzt der Rechtfertigungsarie ein Ende: „Es ist vorbei. Jetzt ist es so!“ Achim Petry gibt sich versöhnlich: „Wir werden alle satt!“

In der Musterwohnung mit Andrej Mangold, Satansbratan Erik und Marc Terenzi ist der Einkauf ebenfalls Gesprächsthema: „Es geht mir nicht aus dem Kopf, dass wir 19,50 Euro hatten und die so eingekauft haben“, klagt Erik. Ihn stört, dass niemand die beiden direkt darauf anspricht. „Alle sagen, das passt schon. Nein – man müsste mal in der Gruppe klar sagen, was das sollte.“

Welcher Kandidat muss „Promi Big Brother“ verlassen?

Bei „Promi Big Brother“ war Ladies Night. Aufgrund des Männerüberschusses durften diesmal die Frauen über das Schicksal der Männer entscheiden. Zuletzt mussten Paco Herb und Marc Terenzi zittern. Nach Doreen Dietel, Christina Dimitriou und Pinar Sevim fliegt der nächste Kandidat aus dem TV-Knast: Marc Terenzi muss „Promi Big Brother“ verlassen.