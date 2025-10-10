„Promi Big Brother“ 2025: Satansbratan startet Flirtversuche – Damit scheitert er katastrophal

Désirée Nick unternahm bei „Promi Big Brother“ einen Versuch, Harald Glööckler anzumachen. Die 69-Jährige hatte damit nur mäßigen Erfolg. Nun bahnt sich im TV-Knast das nächste Flirt-Fiasko an.

Bei „Promi Big Brother“ gibt es die nächsten Flirtversuche. Erik alias Satansbratan hat es auf Laura Maria Lettgen abgesehen. Nachdem die Reality-TV-Bekanntheit in den Rohbau zurückgekehrt war, zeigte er sich überglücklich: „Ich hab dich echt vermisst! Du hast gefehlt.“ Und im Sprechzimmer meint er außerdem: „Die Sonne scheint wieder!“

„Er gibt dir einen Kuss auf die Stirn, das ist schon nicht mehr Bro“

Sarah-Jane Wollny sieht die Flirtversuche von Erik jedoch kritisch und für sie ist klar: Der Influencer steht auf Laura! Deshalb warnt sie ihre Freundin, dem Österreicher keine Hoffnung zu machen: „Vielleicht solltest du mit dem Umarmen ein bisschen zurückfahren. Er gibt dir einen Kuss auf die Stirn, das ist schon nicht mehr Bro. Und ich weiß auch, dass er dich toll findet.“

Für die „Beauty & The Nerd“-Gewinnerin steht fest: Für sie sei es nur Freundschaft und gibt damit Erik einen Korb. „Er ist hier drinnen einer meiner besten Buddies. Erik und ich umarmen uns viel, ich kann mir vorstellen, dass er das fehlinterpretiert“, sagt Laura Blond im Sprechzimmer. Erik scheint die Situation völlig falsch einzuschätzen: „Ich glaube, sie weiß, dass sie mir gefällt, sie ist ja auch die Hübscheste.“

Gemeinsam mit Michael Naseband konnte Laura Blond zuvor eine Nacht in der Musterwohnung verbringen. Die Mitstreiter wollten ihr damit eine Überraschung zu ihrem Geburtstag machen. Dafür mussten Désirée Nick und Harald Glööckler wieder in den Rohbau zurück.

SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich, den Livestream dazu gibt es bei Joyn.