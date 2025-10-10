„Promi Big Brother“ 2025: Sarah-Jane Wollny enthüllt trauriges Geheimnis um verstorbene Zwillingsschwester

Désirée Nick nimmt sich bei „Promi Big Brother“ alle Kandidaten nach und nach vor. Nun ist auch Sarah-Jane Wollny an der Reihe – das Gespräch zwischen den beiden Frauen verlief emotional. Denn die Wollny-Tochter hat gegenüber der 69-Jährigen das Geheimnis um ihre verstorbene Zwillingsschwester enthüllt.

Zunächst durfte Désirée Nick die Zeit bei „Promi Big Brother“ mit Harald Glööckler in der Musterwohnung verbringen. Doch dann musste die 69-Jährige in den Rohbau ziehen – dort traf die 69-Jährige auf die anderen Kandidaten. Der Neugier sind keine Grenzen gesetzt, denn die „spitzeste Zunge Deutschlands“ nimmt sich alle Kandidaten vor.

Erst musste Doreen Dietel dran glauben – als Nächstes war Sarah-Jane Wollny an der Reihe. Désirée Nick wollte wissen, was es mit dem außergewöhnlichen Namen auf sich hat. Sarah-Jane Wollny enthüllte daraufhin ein trauriges Geheimnis. Die 27-Jährige hatte eigentlich eine Zwillingsschwester mit dem Namen Jane. Im Alter von nur drei Monaten ist diese jedoch verstorben. In Gedenken an sie gab Silvia Wollny ihrer Tochter schließlich den Namen Sarah-Jane.

„Meine Mama redet nicht gerne darüber, weil das ein trauriges Thema ist“

Sarah-Jane Wollny würde gerne mehr darüber erfahren. „Meine Mama redet nicht gerne darüber, weil das ein trauriges Thema ist“, sagt die 27-Jährige bei „Promi Big Brother“. Auch für sie selbst sei das ein emotionales Thema: „Deswegen bestehe ich auch darauf, Sarah-Jane genannt zu werden und nicht nur Sarah.“

Das war jedoch noch längst nicht alles. Denn Désirée Nick forderte Sarah-Jane Wollny auf, die Namen ihrer Geschwister aufzuzählen. Calantha habe sie dabei nicht erwähnt – denn sie ist mit der Familie zerstritten und macht Silvia Wollny, aber auch ihren Geschwistern immer wieder heftige Vorwürfe. Die Fronten bezüglich Calantha Wollny sind verhärtet. Die 69-Jährige hat jedoch nicht locker gelassen: „Eine heißt doch Calantha oder so.“ Sarah-Jane Wollny macht jedoch eine klare Ansage: „Darüber rede ich nicht“, stellt sie klar.

SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich, den Livestream dazu gibt es bei Joyn.