„Promi Big Brother“ 2025: Rohbau-Krach, blonde Tränen und teuflische Flirt-Signale

Im Rohbau bei „Promi Big Brother“ schwelt es: Schauspielerin Doreen Dietel und Großfamilien-Expertin Sarah-Jane Wollny geraten über die Frage aneinander, welchem Mitbewohner die Gruppe einen Aufenthalt in der Musterwohnung „spendieren“ soll. Da wissen beide noch nicht, dass Bauleiterin Sarah-Jane diese Entscheidung in der Live-Show ganz alleine treffen darf.

Satansbratan Erik landet Dank Désirée Nick ohne Umwege auf der Nominierungsliste und ist hart getroffen: Gut, dass wenigstens Musterwohnung-Bewohnerin Laura Blond zurück im Rohbau und an seiner Seite ist. Baut sich hier eine zarte Romanze auf? Bei Laura Blond selbst fließen am Morgen noch Tränen: In der Musterwohnung erzählt sie „K11“-Kommissar Michael Naseband, dass ihr leiblicher Vater sie nie wollte und wie sehr sie sich den Kontakt zu ihrer Halbschwester wünscht.

Grundsteinlegung für Zoff um die Musterwohnung

Im Rohbau geraten Doreen Dietel und Sarah-Jane Wollny aneinander. Der Grund: Sarah-Jane habe einfach entschieden, dass die Gruppe Reality-Star Christina Dimitriou bei nächster Gelegenheit in die Musterwohnung wählt. Und das nur, damit sie sich ihrer Hygiene widmen kann. Damit ist Doreen so ganz und gar nicht d’accord. Sarah-Jane stürmt aus dem Rohbau: „Tu mir jetzt einen Gefallen, ich bin dir gerade extra aus dem Weg gegangen, dann lass mich bitte ein paar Minuten in Ruhe. Check das! Meine Fresse.“ Auch Doreen ist sauer: „Was soll denn das jetzt?“ Ihrer Meinung nach stehen andere Bewohner an erster Stelle für einen Umzug in den luxuriösen Bereich. „Wenn wir Harald fragen: Der hat Rückenschmerzen, den können wir fragen, ob er hochgehen würde. Respekt vorm Alter!“ Tatsächlich darf aber Bauleiterin Sarah-Jane Wollny in der Live-Show am Mittwochabend ganz alleine entscheiden, wer in die Musterwohnung ziehen darf: Ihre Wahl fällt wie angekündigt auf Christina.

„Bitte melde dich!“: Lauras Suche nach der Halbschwester

In der Musterwohnung erzählt Laura Blond vor ihrer Rückkehr in den Rohbau ihrem Mitbewohner Michael Naseband, dass ihr „Erzeuger“ wollte, dass ihre Mutter sie abtreibe: „Er wollte kein Kind haben.“ Zu ihrem leiblichen Vater hat der Reality-Star keinen Kontakt, weiß aber, dass sie noch eine Halbschwester hat. „Ich bin ein bisschen traurig und hoffe, dass ich sie irgendwann kennenlerne.“ Laura wendet sich beim großen Bruder direkt an ihre Halbschwester: „Marie, wenn du das hier sehen solltest, ich will einfach nur, dass du weißt, dass ich existiere. Ich bin deine Halbschwester.“ Es fließen Tränen beim jetzt 30-jährigen Geburtstagskind. „Ich hoffe, dass du dich meldest und dass wir uns mal sehen können.“ Michael tröstet: „Da fange ich gleich mit an zu heulen!“

Steht der Satan auf Blond?

„Ich freu mich, dass sie wieder da ist, die Sonne scheint wieder!“, freut sich der österreichische Satansbratan Erik im Sprechzimmer des Rohbaus. Nachdem er von Désirée Nick am Mittwochabend auf die Nominierungsliste gesetzt wurde, ist der Content Creator erleichtert, dass Laura Blond in den Rohbau zurückgekehrt ist: „Ich hab dich echt vermisst! Du hast gefehlt.“ Sarah-Jane Wollny warnt ihre Mitbewohnerin allerdings. Sie glaubt, Erik stehe auf Laura und Laura sende falsche Signale. „Vielleicht solltest du mit dem Umarmen ein bisschen zurückfahren. Er gibt dir einen Kuss auf die Stirn, das ist schon nicht mehr Bro. Und ich weiß auch, dass er dich toll findet.“ Im Sprechzimmer erklärt Laura: „Er ist hier drinnen einer meiner besten Buddies. Erik und ich umarmen uns viel, ich kann mir vorstellen, dass er das fehlinterpretiert. Aber für mich ist er ein Bro.“

SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich, den Livestream dazu gibt es bei Joyn.