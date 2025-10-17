Connect with us

    „Promi Big Brother“ 2025: Mega-Zoff zwischen Désirée Nick und Michael Naseband – „Du hast ja regelrecht abnorme Fantasien zu meiner Person!“

    Désirée Nick und Michael Naseband bei "Promi Big Brother"
    Zwischen Désirée Nick und Michael Naseband wird es bei „Promi Big Brother“ richtig laut: Die Entertainerin und der Ex-Kommissar stürzen sich in einen gnadenlosen Schlagabtausch.

    Bei „Promi Big Brother“ verhärten sich die Fronten. Désirée Nick und Michael Naseband liefern sich in der neuen Folge der Realityshow am Freitag ein heftiges Wortgefecht.

    „Du hast ja regelrecht abnorme Fantasien zu meiner Person!“

    „Du inszenierst dich doch hier! Das ist doch nicht die Désirée, die zu Hause am Kochtopf steht!“, meint Michael Naseband. Die „K11“-Legende spricht Klartext mit Désirée Nick. Die wird sofort laut und brüllt: „Natürlich! Das ist doch Unsinn! Du hast ja regelrecht abnorme Fantasien zu meiner Person!“

    Désirée Nick bei "Promi Big Brother" 2025
    „Dein Modell ist, Leute kleinzumachen und das funktioniert bei mir nicht“

    Michael unterbricht: „Wer laut wird, hat nicht immer Recht, Désirée! Du hast immer einen aggressiven Unterton, der stört mich! Dein Modell ist, Leute kleinzumachen und das funktioniert bei mir nicht.“

    Die anderen Bewohner sind erschrocken

    Es wird laut im Rohbau. So laut, dass alle anderen Bewohner erschrocken innehalten und dem nicht enden wollenden Geschrei lauschen. „Wir hören draußen, dass drinnen die Post abgeht, dass Desirée und Michael sich anschreien. Da gehe ich jetzt auch nicht rein, das ist mir zu viel Sturm“, so Harald Glööckler im Sprechzimmer.

    Nicht der erste Schlagabtausch zwischen Désirée Nick und Michael Naseband

    Zwar gehen sich Désirée Nick und Michael Naseband diesmal richtig an – jedoch ist es nicht der erste Schlagabtausch zwischen den beiden. Erst vor wenigen Tagen kam es zu einer Auseinandersetzung. „Ich lasse mir meine Meinung nicht nehmen, da kannst du reden, so viel du willst. Für mich bist du hier schwierig“, sagte Michael Naseband kürzlich. Sie holte zum Gegenschlag aus und sagte anschließend im Gespräch mit Harald Glööckler: „Dem hab ich einen Einlauf gegeben, da wurde er sauer. Ich finde, der Mann ist nicht sehr charmant, nicht galant – ziemlich tölpelhaft. Dafür, dass er ein Düsseldorfer Medienstar ist, wirkt er äußerst plump.“

    SAT.1 und Joyn zeigen „Promi Big Brother“ täglich. 

