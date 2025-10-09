„Promi Big Brother“ 2025: Laura Maria Lettgen sucht ihre verschollene Schwester

Laura Maria Lettgen zeigt sich bei „Promi Big Brother“ von ihrer emotionalen Seite. Die Reality-TV-Bekanntheit erzählte in der Show über ihren Vater und wie sie vor 13 Jahren von ihrer verschollenen Halbschwester erfuhr.

In der Musterwohnung sprach Laura Maria Lettgen, besser bekannt als Laura Blond, mit Michael Naseband über ihren Vater. Dieser wollte, dass ihre Mutter sie eigentlich abtreibe. „Er wollte kein Kind haben“, berichtet die Influencerin.

Zu ihrem „Erzeuger“ habe Laura Maria Lettgen keinen Kontakt – obwohl sie sich das eigentlich gewünscht hat. „Ich hab ihn auch eingeladen zu meinem Geburtstag, aber er hatte nie Interesse, er ist nie gekommen“, erzählt die bekannte Persönlichkeit. Später habe sie ihn dann doch mal getroffen – jedoch sei das Treffen sehr kühl gewesen. Seine Ablehnung ihr gegenüber hat Laura Maria Lettgen hart getroffen.

Laura Maria Lettgen konnte ihre Halbschwester nie kennenlernen

Laura hat vor 13 Jahren erfahren, dass sie eine Halbschwester hat – jedoch konnte sie diese nie kennenlernen. „Ich habe ihr zum Geburtstag, Weihnachten oder Ostern immer Pakete gemacht. Ich habe immer einen Brief dazugelegt, mit einem Bild von mir, damit sie weiß, dass sie eine Halbschwester hat und dass ich an sie denke. Aber es kam nie was zurück“, berichtet die „Promi Big Brother“-Kandidatin.

In der SAT.1-Show richtet die „Are You The One?“-Bekanntheit unter Tränen direkt einige Worte an ihre Halbschwester: „Marie, wenn du das hier sehen solltest, ich will einfach nur, dass du weißt, dass ich existiere. Ich hoffe, dass du dich meldest und dass wir uns mal sehen können.“

Nach dem Gespräch ist Michael Naseband sichtlich getroffen. „Da fange ich gleich mit an zu heulen! Ich glaube, jeder von uns hat so ein emotionales Thema in seinem Leben“, so der „K11“-Kommissar. Dann scherzt er noch: „Big Brother, das ist mal ein Ermittlungsauftrag. Ich könnte die Ermittlung übernehmen, aber ich habe gerade keine Zeit.“

SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich, den Livestream dazu gibt es bei Joyn.