„Promi Big Brother“ 2025: Kandidatin Pinar Sevim versteht das Dixi-Klo nicht

Die Stars sind ins Haus bei „Promi Big Brother“ eingezogen. Die Kandidaten müssen auf Luxus komplett verzichten. Das bringt einige Probleme mit sich: Pinar Sevim kommt mit dem Dixi-Klo nicht klar und muss Marc Terenzi zur Hilfe holen.

Es geht wieder los: Die neue Staffel von „Promi Big Brother“ steht in den Startlöchern. Am Samstag sind die Stars ins Haus eingezogen – der Einzug wurde live bei Joyn gezeigt, die Auftaktfolge sendet SAT.1 am 6. Oktober 2025 um 20.15 Uhr. Luxus? Fehlanzeige! Stattdessen müssen die Kandidaten ihr Glamour-Leben gegen Feldbetten, Freiluft-Duschen (Mit kaltem Wasser natürlich) und Dixi-Klos austauschen. Denn das Haus ist diesmal eine Baustelle – dort müssen die Stars in den kommenden zwei Wochen hausen. Allein die Wohnsituation dürfte wohl für Zündstoff sorgen.

Mit Dixi-Klos haben einige Promis wohl kaum Erfahrungen – so auch Pinar Sevim. Die ehemalige „taff“-Moderatorin trat in ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Die größte Hürde: Die bekannte Persönlichkeit wusste nicht, wie die Spülung bei einem solchen Dixi-Klo funktioniert. Daraufhin musste sie ihren Mitbewohner Marc Terenzi fragen. Dieser schaute entgeistert.

„Ich hoffe, dass Marc nicht auf das Klo geht, weil ich einfach nicht wusste, wie man da spült“, kommentiert Pinar Sevim die pikante Klo-Situation. Das wird sich jedoch nicht vermeiden lassen, wenn auch andere das Dixi-Klo benutzen.

Und wie reagieren die anderen Promis auf die Baustelle? „Müssen wir das hier jetzt fertig bauen?“, fragte Marc Terenzi. „Ich habe schon mal auf so einem Rohbau gelebt!“, meint Sarah-Jane Wollny. Influencerin Karina2you freut sich hingegen auf die kalten Temperaturen: „Das ist wie zu Hause in Lettland! Da hatten wir wirklich die gleiche Dusche.“

