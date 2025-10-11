Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Promi Big Brother“ 2025: Horror-Jugend in der DDR – nach ihrer Entjungferung musste Doreen Dietel ihren Mann verlassen

    gepostet am

    Doreen Dietel bei "Promi Big Brother" 2025
    Joyn

    Doreen Dietel erzählt bei „Promi Big Brother“ schonungslos von ihrer Horror-Jugend in der DDR. Besonders ihre verlorene Liebe war ein heftiger Schicksalsschlag für die Schauspielerin. 

    Die Schauspielerin ist in der DDR aufgewachsen und erlebte dort eine bittere Realität. In ihrer Jugend musste Doreen Dietel mehrere Albträume verkraften – die Ausgrenzung nach einem Ausreiseantrag sowie die schmerzliche Trennung von ihrer großen Liebe.

    „Ab da habe ich angefangen, ins Bett zu nässen“

    Die Kindheit von Doreen Dietel auf einem landwirtschaftlichen Selbstversorgerhof in der DDR war hart. Ihr Vater stellte einen Antrag auf Ausreise. Das war der Anfang eines Albtraums: „Die Klassen eins bis acht sind alle auf dem Schulhof gestanden. Dann: ‚Doreen bitte vortreten. Die Eltern der Schülerin haben die Ausreise in die BRD beantragt. Somit ist sie eine Verräterin des sozialistischen Vaterlandes. Der Umgang mit der Schülerin Doreen Dietel ist strengstens untersagt‘. Und ab da hat auch keiner mehr mit mir gesprochen! Ab da habe ich angefangen, ins Bett zu nässen“, erinnert sich Doreen.

    Christina Dimitriou bei "Promi Big Brother" 2025
    "Promi Big Brother" 2025: Christina Dimitriou spricht über den Tod ihrer besten Freundin

    „Das war eine Schei*zeit. In der Schule bin ich gedisst worden“, so die Schauspielerin. Doreen Dietel sowie ihre Angehörigen wurden von allen Seiten bedroht. Auch der damalige Geheimdienst der DDR, die „Staatssicherheit“ hat die Familie im Visier. „Die Stasi hat uns verfolgt. Eines Tages haben sie auch die Mama mitgenommen“, so Doreen Dietel.

    „Nach der Nacht, in der ich entjungfert wurde, musste ich meinen Mann verlassen“

    Kurz vor der Wende kam urplötzlich von einem Tag auf den anderen die Genehmigung. Freiheit! Für Doreen, frisch verliebt, ein Schock: „Ich wollte nicht mit. Ronny war meine große Liebe, ich wollte ihn heiraten. Nach der Nacht, als er mich zur Frau machte, kamen die an. Nach der Nacht, in der ich entjungfert wurde, musste ich meinen Mann verlassen.“

    SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ heute um 22.35 Uhr. 

    In this article:, , , ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023