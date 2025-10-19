„Promi Big Brother“ 2025: Harald Glööckler und Laura Blond demontieren Karina

Andrej Mangold ist nach einer Voting-Panne im „Promi Big Brother“-Haus zurück. In der kommenden Live-Show stehen gleich zwei Exits an – welche Kandidaten schaffen es ins Finale?

Zwei neue Lästerschwestern haben sich gefunden: Laura Blond füllt für Harald Glööckler schnell die Lücke, die Désirée Nick hinterlassen hat. Kichernd und lästernd stecken sie in der Nacht die Köpfe am Lagerfeuer zusammen. Karina und ihre Nominierung der Mode-Ikööne wird ausdiskutiert. Ihre “Schwarze Liste”-Begründung sei “lächerlich”.

“Welche schwarze Liste? Das wenige Essen und der wenige Schlaf – da hat sie wahrscheinlich Wahnvorstellungen bekommen”, weiß Harald. “Ich wusste gar nicht, wie hinterfotzig die ist!” Laura glaubt den wahren Grund für Karinas Antipathie Harald gegenüber zu kennen: “Das ist, weil du nicht so rumschleimst bei ihr wie der Rest. Die kleben ihr am Hintern wie Toilettenpapier!”

Eiskalte Nominierung nach warmer Dusche

“Das war der allerschönste Abend”, so Laura Blond. Désirée Nicks Auszug und die wilde Abrissparty stimmen die Gemüter am Morgen ungewohnt harmonisch. Erik Satansbratan kuschelt sich sogar an Laura Blond und verhilft ihr danach selbstlos zu einer warmen Dusche. Doch die Idylle währt nicht lange. “Kannst du nicht Erbsensuppe machen gehen?” Dieser Satz von Erik gegenüber Karina lässt Laura explodieren: “Du kannst froh sein, dass ich kein Fass aufgemacht habe, als du vorhin zu Karina gesagt hast, geh mal wieder in die Küche. Das geht gar nicht!”

Erik sucht das Weite und droht mit seiner Nominierungsstimme: “Das geht nimmer. Ich weiß schon, wen ich wähle. Ich lasse mir das nicht mehr gefallen von ihr.” Und während Erik tobt, lästert Laura über ihn in der Küche: “Solche Sätze gehen einfach nicht. Das verletzt menschlich. Wir leben in 2025, solche Sachen sagt man nicht mehr!”

Zwei Kandidaten müssen das Haus verlassen

Andrej Mangold kann wieder auf die 100.000 Euro Siegesprämie hoffen. Nach einem technischen Fehler beim Telefon- und SMS-Voting kehrte der 38-Jährige am Sonntagnachmittag zurück auf den Rohbau. Und was die Promis nicht wissen: Zwei von ihnen werden heute live in “Promi Big Brother” das Haus verlassen.

SAT.1 und Joyn zeigen „Promi Big Brother“ täglich.