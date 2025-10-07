„Promi Big Brother“ 2025: Harald Glööckler schaut Désirée Nick bei der Intimrasur zu

Nach dem Seelenstriptease wird blank gezogen: Im Rohbau bricht Satansbratan Erik bei „Promi Big Brother“ nach einem Wutanfall in Tränen aus. Dann geht es um Schönheits-OPs: Laura Blond plant eine zweite Brust-Vergrößerung. Das will Doreen Dietel ihr unbedingt ausreden.

Jimi Blue Ochsenknecht packt über seinen Beziehungsstatus mit Yeliz Koç aus und wenige Meter nebenan ist es Désirée Nick, die etwas ganz anderes ausgepackt: Wie Gott sie schuf steigt sie in die Badewanne und lässt sich von Harald Glööckler Champagner servieren. Außerdem heute bei „Promi Big Brother“ – ab 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn: Welche Bewohner dürfen in die Musterwohnung ziehen, wer muss weiter in dem kargen Rohbau bleiben?

Nackte Tatsachen in Rohbau und Musterwohnung

Frauengespräche im Rohbau: Reality-Star Laura Blond (29) spricht offen über ihre Brustvergrößerungs-Pläne. Schauspielerin Doreen Dietel (53) reagiert schockiert: „Nee! Oh, bitte nicht! … Ich glaube, die Männer wollen das nicht so groß.“ Doch Laura hält dagegen: „Glaub mir, doch! Ich habe 425 drin und ich will einfach nur 450.“ Doreen bleibt hartnäckig: „Die sind groß genug. Lass die so. Das ist zu groß. Bitte nicht größer.“ Und sie ergänzt trocken: „Bei der eigenen Frau will der nicht so Dinger. Ich kenne keinen Mann, der sagt: geile Titten.“

Nackte Tatsachen in der Musterwohnung! Désirée Nick (69) sorgt für Aufsehen. Splitterfasernackt steigt sie in die Wanne – vor den Augen von Harald Glööckler. Désirée: „Bei Harald, der nicht mal in seinen kühnsten Träumen mit der Vulva und der Biologie des weiblichen Körpers in Berührung kommt, war das ein Schockmoment!“ Harald ergibt sich seinem Schicksal: „Zu sagen, man möchte es nicht, macht gar keinen Sinn. Das ist ja gleich wieder eine Nicht-Würdigung, ein Nicht-Schätzen des großartigen Angebots. Also, man muss hinschauen. Ob man nun will oder nicht.“ Und Désirée zieht ihr Fazit: „Dass die Göttin Désirée in die Badewanne steigt – im Beisein von Harald – war gewiss nicht mein letzter Streich!“ Während der Modedesigner ihr ein Glas Champagner reicht, kommentiert die einstige Dschungelkönigin augenzwinkernd: „Die Mutti rasiert sich schon…“

Jimi Blue über seine Beziehung zu Yeliz: „Es läuft sehr gut!“

Kaum ist Jimi Blue Ochsenknecht (33) auf dem Rohbau angekommen, wird er von seinen neuen Mitbewohnern zu seinem Verhältnis zu Ex-Partnerin Yeliz Koç gelöchert. „Habt ihr euch wieder vertragen“, will Laura Blond (29) wissen. „Ja, seit einem Jahr“, berichtet Jimi. „Es läuft sehr gut. Ich war jetzt seit eineinhalb Monaten fast jeden Tag dort. Ich bin so froh darüber. Ich war ja die letzten Jahre nicht ganz so auf der Spur.“ Jimi hat turbulente letzte Monate hinter sich. „Nach 30 Jahren Öffentlichkeit prasselt alles auf dich ein. Ich habe mich nur noch zurückgezogen. Kumpel riefen mich an, lass uns ein Männerwochenende machen. Als ob ich mich jetzt raussaufe – ich habe ganz andere Probleme.“

Teuflische Tränen von Satansbratan

Erik alias Satansbratan (25) ist eine tickende Zeitbombe. „Ich bin aufbrausend und komme aber auch schnell wieder runter”, so Erik. Das haben seine Mitbewohner bereits mehrfach mitbekommen, besonders wenn es um die Essensverteilung geht. Hat er wieder Brot genommen, fragt ihn der Rohbau-Trupp. “Gehts mir am Arsch damit, mit den Beschuldigungen. Hört auf mit der Scheiße. Nehmt das Scheiß Essen und ich geh raus aus der Scheiße hier”, motzt er und steht zeternd auf. “Den Spaß sollen sie sich in den Arsch schieben. Als würde ich Essen fladern von den Idioten da drinnen.” Doch seine Wut wandelt sich schnell in pure Emotionen: Erik beginnt zu weinen: „Ich nehme niemanden was weg! 100 Prozent nicht!”

SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ heute um 22.15 Uhr.