„Promi Big Brother“ 2025: Harald Glööckler hatte vor seinem Outing eine Freundin

Unter der Outdoor-Dusche im Rohbau bei „Promi Big Brother“ genießt Harald Glööckler das warme Wasser und plaudert anschließend freizügig über Beauty-Eingriffe und sein Outing.

Bei „Promi Big Brother“ kam es bereits zu mehreren Geständnissen. Nun ist auch Harald Glööckler in Plauderlaune. Die Mode-Ikone redet nicht nur über seine Beauty-Eingriffe, sondern auch über sein Outing – und verrät, dass er davor sogar mal eine Freundin hatte.

„Ich bin heute richtig gut drauf!“ Bestens gelaunt startet Harald Glööckler in den neuen Rohbau-Tag und bittet Satansbratan Erik ihm bei der Outdoor Dusche „den Schlauch zu halten“, damit warmes Wasser läuft. Die 60-jährige Mode-Ikööne macht unter dem warmen Nass eine echt gute Figur. „Nicht zu sexy sein Harald, sonst gefällst du mir noch“, so Erik.

Freizügig geht es weiter und Harald zieht sich vor Désirée Nick um. „Hast du eine Fettabsaugung gemacht?“, will diese wissen. Harald bestätigt. Bauch- und Rückenfett seien in seine Brust gewandert. Désirée ruft überrascht aus: „Du hast gemachte Brüste!“ Das Fazit der Entertainerin: „Jeder bei Laura weiß, diese Brüste sind gemacht. Bei Harald rechnet keiner damit. Eigentlich hat der die besseren Brüste, weil sie so natürlich wirken!“

„Ich hatte mit 18 auch eine Freundin“

Am Abend geht es in trauter Männerrunde nach dem Umzug in die Musterwohnung um Haralds Zeitpunkt des Outings: „Das war nicht notwendig, das ging fließend über. Ich musste es nicht sagen.“ Trotzdem ließ er nicht nur Männer an seinen Luxuskörper: „Ich hatte mit 18 auch eine Freundin und wir gingen Party machen, wir hatten Spaß und haben geknutscht.“ Aber zum Äußersten kam es nie: „Wollte ich nicht! Das kann ein anderer besser, da hatte ich keinen Bock drauf.“

SAT.1 und Joyn zeigen „Promi Big Brother“ täglich.