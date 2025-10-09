„Promi Big Brother“ 2025: Fans toben wegen Désirée Nick und drohen mit Boykott

Désirée Nick war bei „Promi Big Brother“ gemeinsam mit Harald Glööckler zuerst in der Musterwohnung, aber zog dann in den Rohbau. Dort eckte sie mit den anderen Kandidaten schnell an und landete auf der Nominierungsliste – zum Unverständnis vieler Zuschauer.

Nach zehn Jahren ist Désirée Nick wieder bei „Promi Big Brother“ zu sehen. Die „spitzeste Zunge Deutschlands“ kommt bei den Zuschauern extrem gut an. Gemeinsam mit Harald Glööckler sorgte sie zu Beginn in der Musterwohnung für Unterhaltung der Extraklasse. Dafür wurde die 69-Jährige im Netz gefeiert.

Am zweiten Tag mussten Désirée Nick und Harald Glööckler von der Musterwohnung in den Rohbau ziehen. Dort trafen die beiden auf die anderen Kandidaten – und die anderen Stars waren direkt skeptisch. Das hatte zur Konsequenz, dass Désirée Nick auf der Nominierungsliste landete und bald aus der Show geschmissen werden könnte.

„Alle, die Désirée nominiert haben, die haben das Showgeschäft absolut nicht verstanden!“

Die Zuschauer konnten die Entscheidung nicht nachvollziehen. Auch einige andere Stars äußerten Kritik. „Alle, die Désirée nominiert haben, die haben das Showgeschäft absolut nicht verstanden!“, schrieb beispielsweise Julian F.M. Stoeckel in den sozialen Netzwerken.

„Die einzig wahre Queen Deutschlands. Man könnte auch alle heimschicken und nur sie drin lassen, ich würde immer noch 24/7 pure Unterhaltung genießen“, schreibt ein Nutzer bei Instagram.

Zuschauer drohen mit Boykott

Einige Zuschauer drohen sogar mit einem Boykott, wenn Désirée Nick aus der Show gewählt wird. „Sollte Désirée gehen, gucke ich nicht mehr“ oder „Ich liebe Désirée! Ist sie raus, bin ich raus!“, heißt es in den Kommentaren.

Ein anderer Fan betont, dass es auch für SAT.1 schwierig wäre, wenn die 69-Jährige zeitnah aus der Show gewählt wird. Denn schließlich hat Désirée Nick laut eigener Aussage die höchste Gage erhalten: „Wie kann man den Maincharacter nominieren? Sat.1 hat extra Kredit für sie aufgenommen.“ Die Schauspielerin hatte selbst angedeutet, dass sie eine Gage von rund 500.000 Euro erhalten würde.

SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich, den Livestream dazu gibt es bei Joyn.