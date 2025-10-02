TV-Hammer: Désirée Nick und Harald Glööckler ziehen bei „Promi Big Brother“ ein

Am Samstag startet die neue Staffel von „Promi Big Brother“ bei Joyn. SAT.1 hat nun zwei weitere Kandidaten verkündet: Entertainerin Désirée Nickund Mode-Ikööne Harald Glööckler ziehen in das neue Haus des großen Bruders ein.

Ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner befinden sich vor ihren Einzügen bereits von der Außenwelt abgeschottet im Promi-Hotel und ahnen von den beiden schillernden Neuigkeiten noch nichts. Wie reagieren sie auf die beiden Überraschungs-Mitbewohner? Das zeigt die Auftaktshow von „Promi Big Brother“ am Montag, 6. Oktober 2025, live um 20:15 Uhr in SAT.1 – moderiert von Marlene Lufen und Jochen Schropp. Der 24/7-Livestream startet mit den Einzügen bereits am Samstag, 4. Oktober 2025, um 15:00 Uhr auf Joyn.

Sein Style rockt: Harald Glööckler

Harald Glööckler ist seit Jahrzehnten als exzentrischer Modedesigner und TV-Persönlichkeit eine feste Größe in der deutschen Medienlandschaft. Mit seiner Marke „Pompöös“ schafft er ein glamouröses Imperium. Seit den Neunzigerjahren prägt er das deutsche Fernsehen – von Teleshopping über „Let’s Dance“ und seine eigene Dokusoap bis zum Dschungelcamp und der Sport1-Show „My Style Rocks“, mit der Glööckler als Juror seit Monaten auf Social Media viral geht. Was er für „Promi Big Brother“ mitbringt? Harald Glööckler: „Ich bringe mich selbst mit – das sollte doch mehr als genug sein. Ich möchte einfach eine gute Zeit haben. Man sollte sich im Vorfeld immer im Klaren sein, auf was man sich einlässt und sich dann darauf einlassen.“

Désirée Nick hat die Zunge schon gespitzt

Désirée Nick zieht als erster Promi in der Geschichte von „Promi Big Brother“ ein zweites Mal beim großen Bruder ein. Warum sie der Einladung des großen Bruders genau zehn Jahre später erneut gefolgt ist? „Das älteste ‚Playboy‘-Covergirl Europas wird damit nun auch zum bestbezahlten Reality-Star aller Zeiten. Diese beiden Superlative passen doch gut zueinander“, so Nick. Die 69-Jährige wird 2004 als Dschungelkönigin einem Millionenpublikum bekannt, 2015 zieht sie erstmals in das „Promi Big Brother“-Haus ein und erreicht das Halbfinale. Sie erklärt: „Ich habe Reality-TV überhaupt erst salonfähig gemacht! Die legendärsten Szenen aus Reality-Shows, die TV-Geschichte geschrieben haben, werden lediglich kopiert und nachgespielt. Sie stammen von mir und haben Quoten erreicht, die es nie wieder gab. Die Mehrzahl aller anderen Teilnehmer ist komplett in Vergessenheit geraten. Ich werde hingegen überall sklavisch kopiert.“

Das ist das neue „Promi Big Brother“-Haus

Big Brother öffnet sein neues Haus! Fast. Der ehemalige Bauherr ging pleite, das Haus konnte nicht rechtzeitig für die Promis fertiggestellt werden. Deshalb ziehen sie dieses Jahr in den Rohbau. Auf rund 365 Quadratmetern (Innenfläche: 185 Quadratmeter, Außenfläche: 180 Quadratmeter) bietet der Rohbau alles, was in einem unfertigen Haus zu vermuten ist: Plastikstühle, Schubkarren, Warnschilder und jede Menge Baustellenmaterialien. Nicht jeder Promi kann drinnen auf Matratzen nächtigen, auch draußen müssen sich die Bewohner schlafen legen. Dank der 52 Remote-Kameras entgeht den #PromiBB-Fans im 24/7-Livestream nichts. Im PBB Kiosk begrüßt auch dieses Jahr Kioskbetreiber Aaron Troschke die Bewohner zum täglichen Einkauf, in der Spiele-Arena werden unter Aufsicht von Schiedsrichter Schmiso (Florian Schmidt-Sommerfeld) die täglichen Spiele und Duelle vor Live-Publikum ausgetragen.

Diese Promis ziehen neben Harald Glööckler und Désirée Nick ein