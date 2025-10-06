„Promi Big Brother“ 2025: Harald Glööckler und Désirée Nick küssen sich – „Du gehst hier als Hete raus!“

Während sich Entertainerin Désirée Nick und Mode-Ikööne Harald Glööckler bei „Promi Big Brother“ in der Musterwohnung näher kommen, ziehen nebenan weitere Promis im wenig luxuriösen Rohbau ein.

In der Auftaktshow von „Promi Big Brother“ – ab 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn – enthüllt der große Bruder seinen zwölf Gästen im Rohbau erstmals die Musterwohnung und ihre zwei glamouröösen Nachbarn. Außerdem: Jimi Blue Ochsenknecht zieht live in den Rohbau.

Désirée Nick knutscht Harald Glööckler: „Du gehst hier als Hete raus!“

Gerade eingezogen hat sich das erste Traumpaar bei „Promi Big Brother“ 2025 bereits gefunden. Und das ist pompöös! Neben Mode-Ikööne Harald Glööckler (60) begrüßt der große Bruder Désirée Nick (69) in seiner Musterwohnung. „Ich dachte schon, es muss doch jemand aus der LGBTQ Community aufkreuzen. Und mit dir braucht man nur eine Person, die deckt alles ab: Tucken, Tunten, Transen, Trinen, Schwuppen, Schwuletten und Schwulinskis. Und Homoletten. Und du weißt, dass das liebevoll gemeint ist“, begrüßt La Nick die Mode-Ikööne.

In der Musterwohnung lassen die beiden die Korken knallen, dazu serviert Harald Glööckler seiner Mitbewohnerin ein Kompliment: „Désirée. Allein der Name ist ja schon Verführung.“ Im Sprechzimmer nimmt Désirée Nicks Plan Gestalt an: „Mal gucken, ob ein Coming out nicht auch verkehrt stattfinden kann. Ob ich ihn wohl umkrempeln kann? Das wird ein abendfüllendes Programm.“ Bei einem Glas Schampus folgt ein erster zarter Kuss. „Das wird eine Datingshow mit der keiner gerechnet hat“, prophezeit Désirée Nick. „Ich sage dir, du gehst hier als Hete raus. Da trinken wir einen drauf!“

Mit einer Polaroidkamera ausgestattet sollen Désirée Nick und Harald Glööckler sich bei einem Fotoshooting von ihrer heißesten Seite zeigen: „Big Brother, how dirty you are!“, kommentiert Désirée Nick. Die Hüllen fallen, Désirée Nick schmeißt sich in Pose – und Harald Glööckler knipst, was das Zeug hält.

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht zieht heute live ein

Die Bewohner des Rohbaus wissen von Désirée Nick, Harald Glööckler und der Musterwohnung noch nichts. Heute Abend lüftet der große Bruder in der SAT.1-Auftaktshow von „Promi Big Brother“, live um 20:15 Uhr, das Geheimnis. Die nächste Überraschung: Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) zieht live als neuer Bewohner in den Rohbau. Er gibt sich selbstbewusst: „Ich weiß, wie es ist, wirklich eingesperrt zu sein – da ist ‚Promi Big Brother‘ für mich kein Problem.“ Wie werden seine prominenten Mitbewohner auf den Neueinzug reagieren?

Das ist die Musterwohnung

Die Musterwohnung zeigt, was aus dem Rohbau von „Promi Big Brother“ ursprünglich hätte werden können. Während der Rohbau nur sehr spartanisch eingerichtet ist, ist die Musterwohnung ein Sehnsuchtsort für alle Bewohner. Auf einer Fläche von 120 Quadratmetern können es sich hier einige Promis rundum gut gehen lassen: Sie erhalten Zugriff auf ihre Koffer, Kleidung und Luxus-Gegenstände. Morgens gibt es Frühstück, mittags und abends können die Bewohner sich Essen und Getränke nach ihren Wünschen bestellen.

SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich ab dem 6. Oktober 2025.