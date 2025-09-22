„Promi Big Brother“ 2025: Das sind alle Bewohner im Überblick

Im Oktober geht „Promi Big Brother“ in neue Runde. Die Stars haben keinen Kontakt zur Außenwelt und werden rund um die Uhr von Kameras überwacht. Wer zieht in diesem Jahr in den TV-Container?

Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny wurden als erste Kandidaten für die neue Staffel von „Promi Big Brother“ bestätigt. Und mit ihnen ziehen weitere Promis in den TV-Knast, die um den Sieg und das Preisgeld kämpfen.

Diese Stars sind bei „Promi Big Brother“ dabei

Achim Petry (51)

Schlagersänger und Sohn von Wolfgang Petry

Der Bonner Schlagersänger wächst als Sohn von Wolfgang Petry im Rheinland auf. Erste Erfolge feiert er in den Neunzigern als Mitglied der Popband „Trademark“, bevor er 2007 seine Solokarriere startet. Mit Alben wie „So wie ich!“ und „Mein Weg“ macht er sich als Solokünstler einen Namen. Ab 2014 tritt er regelmäßig gemeinsam mit seinem Vater auf, 2023 veröffentlichen beide ihre erste gemeinsame Single „Rettungsboot“. Für seine Auftritte wird er mehrfach mit dem Ballermann-Award ausgezeichnet. Heute arbeitet Achim Petry an einem neuen Familienalbum und begleitet zugleich die musikalischen Schritte seiner Söhne Giorgio und Giuliano.

Michael Naseband (60)

Schauspieler und „K11“-Legende

Bekannt wird Michael Naseband als TV-Kommissar in der SAT.1-Sendung „K11 – Kommissare im Einsatz“. Der gebürtige Düsseldorfer beginnt 1982 seine Ausbildung bei der Polizei und arbeitet über 20 Jahre lang im aktiven Dienst, unter anderem in der Mordkommission Düsseldorf sowie bei einer UN-Mission im Kosovo. Einem Millionenpublikum wird er ab 2003 in „K11“ bekannt, wo er über 1.800 Folgen lang ermittelt. Nach einer Pause kehrt er 2020 mit „K11 – Die neuen Fälle“ zurück auf den Bildschirm. Parallel betreibt er von 2014 bis 2024 die Düsseldorfer Altstadtkneipe „Naseband’s“ und veröffentlicht mehrere Bücher.

Christina Dimitriou (33)

Reality-Star

Christina Dimitriou erlangt 2019 durch „Temptation Island“ größere Bekanntheit. In den darauffolgenden Jahren wird sie zum festen Bestandteil der deutschen Reality-Szene und ist unter anderem bei „Ex on the Beach“, „Couple Challenge“, „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“, „Reality Backpackers“, „The 50“ und „Das große Promi-Büßen“ zu sehen. Mit ihrer direkten Art sorgt Christina immer wieder für Schlagzeilen, teilt offen ihre Beauty-Eingriffe und erreicht über 340.000 Follower auf Instagram. 2025 wird sie zum ersten Mal Mutter.

Laura Blond (29)

Influencerin und Reality-Star

Laura Blond startete ihre Reality-TV-Karriere 2019 bei „Love Island“, schnell folgten weitere Auftritte bei „Are You The One?“, „Kampf der Realitystars“, „CoupleChallenge“ und „Beauty & The Nerd“. Laura ist bekannt für ihre direkte Art, ihr Temperament und die Fähigkeit, Fake-Verhalten zu entlarven. Heute lebt sie in Dubai, verdient selbstbewusst Geld auf OnlyFans und nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie spricht offen über Beauty-OPs, ihre Träume von einer Großfamilie – und über Männer, die ihre Gefühle unterschätzen.

Karina2you (47)

TikTok-Mama und Social-Media-Star

Karina, aka Karina2you, zählt mit über acht Millionen TikTok-Abonnenten zu den größten Creatorinnen Deutschlands. Gemeinsam mit Tochter Liora begeistert sie dort ein Millionenpublikum mit Sketchen, Küchenhacks und Comedy aus dem heimischen Wohnzimmer. Die gebürtige Lettin lebt seit 2002 in Deutschland, ist verheiratet, Mutter von drei Kindern und veröffentlicht sogar ein eigenes Kochbuch. Trotz Milliarden-Views bleibt sie bodenständig, spricht offen über persönliche Rückschläge wie den Verlust ihres Bruders – und überzeugt mit Humor, Authentizität und Herz.

Sarah-Jane Wollny (26)

Reality-Sternchen und Großfamilien-Expertin

Die Tochter von Dokusoap-Star Silvia Wollny wird 1998 in Neuss geboren und lebt heute in Hückelhoven. Bekannt wird Sarah-Jane vor allem durch die Großfamilien-Dokusoap „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“. Neben ihrer TV-Karriere arbeitet sie hauptberuflich als examinierte Altenpflegerin. Im Jahr 2024 folgt der eigene erste Schritt ins Reality-TV. Mit ihrem damaligen Freund Tinush nimmt sie an „Temptation Island VIP“ teil. Jetzt will Sarah-Jane als nächste Generation in die Fußstapfen ihrer Mutter treten, denn Silvia Wollny geht 2018 als Gewinnerin der sechsten „Promi Big Brother“-Staffel hervor.

Andrej Mangold (38)

Reality-Star und „Bachelor“

Der Ex-Profi-Sportler und gebürtige Hannoveraner arbeitet heute als Reality-Star und Influencer und lebt in München. Bekannt wird er als Profi-Basketballer, der unter anderem für die Telekom Baskets Bonn und BG Göttingen spielt und 2014 in fünf A-Länderspielen für Deutschland antritt. Einem breiteren Publikum wird er 2019 als „Bachelor“ bekannt, im Finale entscheidet er sich für Jennifer Lange. Mit ihr nimmt er 2020 am „Sommerhaus der Stars“ teil, wo sein Verhalten für Schlagzeilen sorgt. Weitere TV-Auftritte folgen bei „Kampf der Realitystars“, „Fame Fighting“ und „Exatlon Germany“. Andrej Mangold ist heute mit Influencerin Annika Jung liiert, 2025 ist das Paar kurzzeitig getrennt. Jetzt will der „Bachelor“ den großen Bruder kennenlernen.

„Promi Big Brother“ startet am 4. Oktober 2025 bei Joyn und SAT.1.