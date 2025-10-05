„Promi Big Brother“ 2025: Christina Dimitriou leidet an unheilbarer Krankheit

Christina Dimitriou ist in der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“ dabei. Der TV-Star ist für seine Beauty-Eingriffe und sein brodelndes Temperament bekannt. Die 33-Jährige leidet an einer unheilbaren Krankheit.

Durch „Temptation Island“ erlangte Christina Dimitriou größere Bekanntheit. In den darauffolgenden Jahren wird sie zum festen Bestandteil der deutschen Reality-Szene und ist unter anderem bei „Ex on the Beach“, „Couple Challenge“, „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“, „Reality Backpackers“, „The 50“ und „Das große Promi-Büßen“ zu sehen.

Nun wagt Christina Dimitriou das nächste TV-Experiment und zieht ins „Promi Big Brother“-Haus. „Ich habe kein Skript. Ich gehe da rein und lasse laufen. Ich zeige mich so, wie ich bin. Den Rest wird man sehen“, erzählt sie in einem Interview mit SAT.1. Dann verrät sie auch, was die Zuschauer von ihr erwarten können: „Ich bringe Temperament, Emotionen, positive Energie, Realness und irgendwas von meiner Tochter mit.“

Christina Dimitriou hat schon in zahlreichen Reality-TV-Formaten teilgenommen – jedoch gebe es bei „Promi Big Brother“ einen Unterschied: „Alleine schon, dass jeder 24/7 zuschauen kann, unterscheidet ‚Promi Big Brother‘ von allen anderen Formaten. Das ist schon irgendwie cool. Ich glaube, da sieht man die wahre Christina.“

Christina Dimitriou hat Multiple Sklerose

Christina Dimitriou hat Multiple Sklerose. Seit ihrer Jugend habe sie die unheilbare Krankheit. In der Serie „The Real Life – #nofilter“ erzählt sie damals: „Ich habe MS, das ist die Abkürzung von Multiple Sklerose. Das ist eine Nervenerkrankung und die habe ich jetzt seit 16 Jahren.“

Dann erzählte die 33-Jährige einige Details vom Anfang der Krankheit: „Mit 14 hatte ich meinen ersten Schub. Da bin ich morgens aufgestanden, dann habe ich Fernsehen geschaut, dann wieder ausgemacht. Und ab diesem Punkt habe ich alles in meiner Wohnung doppelt gesehen und alles verstellt. Dann konnte ich nicht mehr gehen, weil dann ist dir auf einmal schwindelig, weil du nicht weißt, wo du hingehst.“

„Diese Krankheit f**t mein Leben. Ich verdränge das immer“

Dann kommen ihr die Tränen und sagt schließlich: „Diese Krankheit f**t mein Leben. Ich verdränge das immer.“ Wenn sie einen Schub bekommt, lasse sie sich von einem Neurologen mit einer Kortisontherapie behandeln. „Dann muss ich da vier Tage hin, bekomme Kortison und dann geht es mir wieder gut“, so die „Promi Big Brother“-Kandidatin.

Mehr als 250.000 Menschen in Deutschland leiden an Multiple Sklerose. Es gibt keine Möglichkeit, die Krankheit zu besiegen – man kann nur mit ihr leben. Und der Alltag gestaltet sich mit der unheilbaren Krankheit für Betroffene nicht immer einfach.

SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 6. Oktober 2025 um 20.15 Uhr.