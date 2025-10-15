„Promi Big Brother“ 2025: Andrej Mangold hat seinen Vater über 20 Jahre nicht gesehen

Bei „Promi Big Brother“ zeigt sich Andrej Mangold von seiner emotionalen Seite. Der Ex-„Bachelor“ spricht in der SAT.1-Show über seinen Vater, welchen er 20 Jahre lang nicht gesehen hat.

Andrej Mangold spricht bei „Promi Big Brother“ über ein Thema, welches ihn lange begleitet. Der berichtet über den Verlust seines Vaters und seiner Angst vor einer Versöhnung.

„Ich habe meinen Vater bestimmt über 20 Jahre nicht gesehen“

„Ich habe meinen Vater bestimmt über 20 Jahre nicht gesehen“, erzählt Andrej Mangold in der Musterwohnung seinen Mitbewohnern. Als sich sein Vater Jahre später meldete, wollte er nur finanzielle Hilfe. Seitdem ist viel Zeit vergangen, in der sein Vater zwar den Kontakt zu ihm sucht, Andrej aber immer noch skeptisch ist. Unter Tränen gibt der 38-Jährige zu: „Ich weiß nicht, was mich zurückhält.“

Marc Terenzi und Satansbratan Erik sprechen ihrem Mitbewohner Mut zu. „Lass nichts unversucht in deinem Leben, vielleicht wirst du es bereuen, wenn es zu spät ist“, rät Erik. Im Sprechzimmer kommen Andrej die Tränen: „Das ist wie ein Kreis, der noch nicht geschlossen ist. Ich möchte den für mich schließen, habe aber auch Angst davor, was passiert, wenn ich wieder in den Kontakt gehe. Abgelehnt zu werden. Das Gefühl zu bekommen, dass die Kontaktaufnahme nur aus dem Grund passiert, dass irgendwas gebraucht wird.“

Es ist nicht das einzige Geständnis von Andrej Mangold bei „Promi Big Brother“. Erst kürzlich erzählte er im TV-Knast, wie sehr er unter der Zeit im „Sommerhaus der Stars“ gelitten hat. „Eine Show hatte Auswirkungen auf mein Privatleben“, so der 38-Jährige. „Die Reaktionen waren völlig überzogen, völlig falsch. Es wurde meine Familie angegangen, meine engsten Freunde. Es kann nicht sein. […] Es mussten sich Leute, Geschäftspartner rechtfertigen, nur, weil die mich kennen und Kontakt mit mir haben. […] Meine Mutter wurde angequatscht. Das geht halt nicht. Das was da gezeigt wurde oder wie ich mich verhalten habe, das war scheiße. Aber das hat mir richtig zugesetzt und ich dachte ‚Ey, lass meine Mama in Ruhe'“, schilderte Andrej Mangold.

SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ heute um 22.30 Uhr.