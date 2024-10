„Promi Big Brother“ 2024: Jochen Horst lebt mit Ehefrau und weiterer Lady zusammen!

Durch Serien wie „Das Erbe der Guldenburgs“ und „Balko“ wurde Jochen Horst bekannt. Der Schauspieler gehört zum Cast der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“. Zum Auftakt machte er eine Beichte: Er lebt mit zwei Frauen unter einem Dach.

Jochen Horst hat bei „Promi Big Brother“ zum Auftakt brisante Details aus seinem Privatleben bekanntgegeben. Der Schauspieler lebt nämlich mit seiner Ehefrau und einer weiteren Lady unter einem Dach. „Die eine ist deine Ehefrau und die andere ist neu dazugekommen? Schon länger? Haben die was miteinander?“, fragt Mitbewohnerin Bea Peters.

Jochen Horst lebt mit zwei Frauen unter einem Dach

„Nein. Es ist so eine Art Kommune. Das hat sich so ergeben. Die beiden kannten sich“, erklärt Jochen Horst. „Das ist ja echt spannend. Das interessiert mich jetzt menschlich, nicht als Reporterin. Das ist ja eine krasse Konstellation!“, sagt die Promi-Expertin. Der 63-Jährige erläutert daraufhin: „Miteinander hatten die beiden nie etwas und Eifersucht gibt es auch nicht.“ Der Schauspieler empfindet das Zusammenleben mit zwei Frauen als eine Art WG: „Das ist keine sexuelle Beziehung. Ich bin nur mit meiner Frau seit 20 Jahren glücklich verheiratet und das soll auch so bleiben und wird auch so bleiben!“

Jochen Horst hat in einem SAT.1-Interview verraten, was er sich für „Promi Big Brother“ vorgenommen hat: „Ich möchte die Zuschauer zum Lachen bringen und für gute Stimmung sorgen. Ich habe mir vorgenommen, den anderen Bewohnern den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Außerdem möchte ich zeigen, dass ich ein echter Teamplayer bin.“

Das muss man über Jochen Horst wissen

Der ausgebildete TV- und Theater-Schauspieler erlangte deutschlandweite Bekanntheit durch seine Rolle als Sascha Graf von Guldenburg in der Fernsehserie „Das Erbe der Guldenburgs“, die er von 1987 bis 1990 spielte. Große Bekanntheit erlangte er als komödiantischer Kriminalhauptkommissar Stefan Balko in der gleichnamigen RTL-Serie, die 1995 startete. Es folgten zahlreiche weitere Serien- und Filmrollen. Von 1995 bis 2000 war er mit Schauspielkollegin Anouschka Renzi verheiratet. 2002 heiratete er Model Tina Ciamperla. Jochen Horst ist Vater von zwei Kindern.