Promi Big Brother 2023: Ist das Klein-Kriegsbeil endlich begraben?

Dilara Kruse erinnert sich bei „Promi Big Brother“ an schöne Momente. Außerdem spielt das Klein-Drama trotz des Auszuges von Iris immer noch eine große Rolle. Bei Peter Klein kullern jetzt sogar die Tränen.

So hat man Peter Klein noch nie gesehen. Mitgenommen sitzt der Schlagersänger nach dem Auszug seiner Noch-Ehefrau Iris im Sprechzimmer: „Sie sagte zu mir ‘Es wird alles gut’“. Dann versagt ihm die Stimme, Tränen fließen. „Wir hatten die letzten Monate fast Krieg gegeneinander geführt, alles war nur darauf ausgelegt, den anderen zu verletzen. Jetzt spüre ich auch von ihrer Seite ein wenig Entgegenkommen. Dass es so ist, macht mich froh. Ich hoffe, dass die Tage, die wir hier gemeinsam verbracht haben, helfen, dass wir eine Basis finden, miteinander auszukommen und keinen Scheidungskrieg ausfechten!“

Rosen statt Rosenkrieg?

Ex-Bachelor Dominik Stuckmann unterhält sich mit Marco Strecker und Peter Klein über Dating-Sendungen. „Peter, ist das was für dich? Du als der Bachelor?“ Peter winkt ab: „Das wäre mir viel zu stressig.“ Wie die Traumfrau für den 56-Jährigen sein müsste? „So um die 40, das ist okay. Aber eine Frau in meinem Alter wollte ich nicht. Die sind zu träge, haben kein Interesse mehr an irgendwas und wollen nur noch Spazierengehen. Da habe ich keinen Bock drauf. So eine gesunde Mischung aus allem. Ein bisschen Sport, ein bisschen unternehmungslustig. Und das findest du selten.“

„Ich war ein Pflegefall!“: Dilaras Liebeserklärung an Max Kruse

Auf ihren glücklichsten Moment in diesem Jahr angesprochen, erinnert sich Dilara: „Als ich sehr krank war. Da hat mein Mann mich unterstützt, mich aufgemuntert und auf mich aufgepasst. Ich war ein Pflegefall. Das war der schlimmste und schönste Moment meines Lebens. Dass mein Mann sich um mich gekümmert hat. Ich brauche nicht mehr, außer ihn.“

Erzfeind im Finale: Die Frauen-Allianz zerfällt

In der Live-Show am Samstag darf die neue Container-Chefin Paulina eine:n ihrer Mitbewohner:innen ohne Umwege ins Finale schicken – und übergibt die goldene Final-Schärpe ausgerechnet Matthias Mangiapane. Diese Entscheidung nehmen Dilara und Yeliz ihrer Freundin übel: Eigentlich war doch der Plan, als Frauen-Trio ins Finale einzuziehen. „Ich war schockiert“, so Yeliz. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich, bei Joyn gibt es rund um die Uhr einen Livestream.