Promi Big Brother 2022: Liebes-Aus bei Walentina Doronina?

In der Garage bei „Promi Big Brother“ läuft es so gar nicht rund: Katy Karrenbauer raubt allen mit ihrem Geschnarche den Schlaf und gerät dann ausgerechnet mit ihrem Vertrauten Jörg Knör aneinander. Die Schauspielerin ist am Boden zerstört. Das ist auch Reality-Sternchen Walentina Doronina. Ein Blitz-Date mit Freund Can lässt sie an der Liebe zweifeln.

Im Loft dagegen könnte die Stimmung nicht ausgelassener sein. Profi-Camgirl Micaela Schäfer nimmt Jennifer Iglesias unter ihre Fittiche und zeigt, wie man sich richtig sexy präsentiert. Außerdem: Heute Abend schließt Big Brother zuerst den Dachboden, danach muss die erste Bewohnerin oder der erste Bewohner das Haus für immer verlassen. Wen schicken die Zuschauer:innen nach Hause? Für wen ist “Promi Big Brother” schon heute vorbei?

Katy Karrenbauer bringt alle um den Schlaf

„Ich hätte heute Nacht Mund-zu-Mund-Beatmung mit dir machen können“, erklärt ein sehr verschlafener Jay Khan seiner Mitbewohnerin Katy Karrenbauer. „Du hast fünf Minuten am Stück gehustet!“ Doch der Husten ist nicht das einzige Problem. Die Schauspielerin schnarcht auch ordentlich und hat damit die ganze Garage wach gehalten. „Das war mit die schlimmste Nacht heute“, legt Jay Khan nach. Katy Karrenbauer schämt sich und beginnt zu weinen: „Meinetwegen?!“ Doch es kommt noch härter für die 59-Jährige. Wenig später gerät sie ausgerechnet mit Best Buddy Jörg Knör aneinander: „Mich nerven heute ganz viele Sachen muss ich dir gestehen“, knallt Katy Karrenbauer dem Parodisten vor den Latz. Sie stört es, dass er ihr immer wieder ins Wort fällt und die Gespräche an sich reißt. „Ich habe das Gefühl, du wartest auf ein Stichwort, dann bist du drin und dann kommt deine Geschichte!“

Walentina stellt ihre Beziehung infrage

Walentina ist nach dem zweiminütigen Treffen ihres Freundes Can am Donnerstagabend in der Live-Show nachdenklich gestimmt: „Er kam mir so verändert vor: So gebräunt, Zähne gebleacht, alles anders. Das fand ich nicht mehr schön.“ Das Blitz-Date macht die 22-Jährige fertig. Weinend sitzt sie alleine auf der Treppe zum Dachboden. Warum hat Can ihr erzählt, dass sie ganz viel Hate draußen bekommt? „Will er mich damit verletzen? Kränken? Was ist seine Intention? Stimmt er dem Hate zu? Ich glaube, ich sollte die Beziehung noch mal überdenken“, so Walentina später zu ihren Mitbewohner:innen.

Heißes Shooting im Luxus

Im Loft dreht sich alles um die weibliche Schönheit: Nacktmodel Micaela Schäfer zeigt ihrer Luxus-Mitbewohnerin Jennifer Iglesias, wie man sich optimal in Szene setzt. Mit einer von Big Brother zur Verfügung gestellten Polaroid-Kamera hält Jennifer Micaelas heiße Posen in unzähligen sexy Outfits fest und ist begeistert: „Das sieht geil aus!" Und auch später in der Nacht dreht sich alles um die Weiblichkeit. Gemeinsam mit den beiden neuen Loft-Mitbewohnerinnen Doreen Steinert und Catrin Heyne werden im Whirlpool viele Beauty-Geheimnisse ausgepackt. Dass Micaela Schäfer schon mehrfach auf dem OP-Tisch lag, ist allen bekannt. Aber auch „Goodbye Deutschland"-Auswanderin Catrin Heyne hat schon den ein oder anderen Eingriff hinter sich, so auch an ihrer Brust. Der Neueinzug erzählt: „485 Gramm pro Seite. Ich finde das ist nicht viel. Ich habe sie über dem Muskel, das ist mein Problem. Ich habe nicht das Dekolletee, das ich wollte. Ich wollte es unnatürlich. Ich will nicht, dass es so natürlich aussieht." Neidisch schielt sie dabei auf Micaelas Oberweite: „Bei dir sieht man dieses gefakte Dekolletee, das finde ich geil."