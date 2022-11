Promi Big Brother 2022: Das bedeuten die Tattoos von Walentina Doronina

Gerade mal 22 Jahre jung, hat Walentina Doronina die Reality-Szene bereits gehörig aufgemischt und war schon bei den RTL-Formaten „Ex on the Beach“, „Are You The One?“ oder „Couple Challenge“ zu sehen. Dabei hat die Influencerin (aktuell über 119k Follower auf Instagram) auch gezeigt, dass sie durchaus Ecken und Kanten hat. Nun zieht die Beauty ins Haus von „Promi Big Brother“.

Gemeinsam mit ihrem Chihuahua Perry (5) lebt Walentina in Essen und ist seit Herbst 2022 mit Unternehmer Can Kaplan liiert. Vor dem Start von „Promi Big Brother“ gibt Walentina sich selbstsicher: „Ich weiß auf jeden Fall, wie der Hase läuft. Ich habe schon viele falsche Leute in dem Business kennengelernt, deswegen kann mich so schnell keiner verarschen.“ Dass sie für Konflikte im Haus sorgen könnte, ist ihr durchaus bewusst, denn sie stellt von vorneherein klar: „Ich mache meinen eigenen Mist selbst weg, aber ich putze nicht für andere. Ich könnte mir vorstellen, dass das zu Reibereien führen könnte.“

Was bedeuten ihre Tattoos?

Im Interview mit SAT.1 erklärt Walentina Doronina, welche Bedeutung ihre Tattoos haben. „Ich habe mir für alle TV-Formate, an denen ich teilgenommen habe, ein Tattoo stechen lassen, weil sie zu mir gehören und sie sind ein Teil meines Lebens. Für ‚Promi Big Brother‘ habe ich überlegt, dass ich mir einen #PromiBigBrother tätowieren lassen und dahinter ein Sternchen, weil es die Jubiläumsstaffel ist. Aber erst nach der Staffel. Oder ich lasse es mir im Haus tätowieren. Mal gucken, was alles passiert (lacht)“, erzählt die Influencerin.

Die Influencerin kann ihre Krallen ausfahren

Der Web-Star bezeichnet sich durchaus auch als Krawallbürste. „Ich hasse es, wenn Menschen lügen, falsch sind oder mir ins Gesicht lachen, während sie hintenrum anders über mich reden. So etwas mag ich gar nicht. Dann kannst du mir eher ins Gesicht sagen, dass du mich nicht magst, damit komme ich besser klar. Bei hinterhältigen Menschen fahre ich gerne meine Krallen aus“, stellt Walentina Doronina klar.

Walentina Doronina vermisst ihren Freund

Dann verrät die 22-Jährige auch, was sie am meisten vermissen wird: „Meinen Freund und meinen Hund. Meinen Hund Perry habe ich ja schon seit fünf Jahren, meinen Freund kenne ich zwei Monate, es ist also schwierig, das auf eine Stufe zu stellen. Aber ich werde beide sehr vermissen, weil ich beide jeden Tag sehe und mit beiden jeden Tag zusammen bin. Während ich bei ‚Promi Big Brother‘ bin, wird mein Hund bei meinen Eltern sein.“ SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 18. November um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Promi Big Brother 2022: Kandidaten, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel