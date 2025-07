„Princess Charming“ 2025: Diese Single-Damen kämpfen um Vanessa Borck

Romantik, große Emotionen und ein völlig neues Kapitel in ihrem Leben: In der 5. Staffel von „Princess Charming“ begibt sich Vanessa Borck, bekannt als „Nessiontour“, auf eine Reise voller Herzklopfen, Emotionen und romantischer Dates – mit der Hoffnung, ihre neue Traumfrau zu finden.

Die erfolgreiche RTL+ Original-Reality, die mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und für den Grimme-Preis nominiert wurde, kehrt 2025 mit neuen Folgen zurück. Vor der traumhaften Kulisse Thailands trifft Vanessa auf eine Gruppe Singles.

Wer ist Vanessa Borck?

Vanessa Borck aus Berlin ist vielen bekannt als „Nessiontour“. Sie teilt mit ihrer Community auf Social Media Einblicke in ihr Leben als Person und Mutter. Jetzt ist Vanessa bereit für einen neuen Lebensabschnitt – und öffnet ihr Herz als neue „Princess Charming“. „Ich bin ein monogamer Mensch, bin sehr romantisch, bin neu auf dem Dating-Markt und weiß noch gar nicht, was das alles mit sich bringen wird. Wie flirtet man überhaupt richtig?“, fragt sich Vanessa: „Ich bin ein Herzensmensch, kein Kopfmensch. Aber ich glaube, ich sollte häufiger meinen Kopf entscheiden lassen. Außerdem liebe ich es, alles mit meiner Partnerin gemeinsam zu machen – 24/7.“

Steckbrief zu Vanessa Borck

Geburtsdatum: 27.09.1996

Wohnort: Berlin

Beruf: Content Creatorin

Besonderheiten: harmoniebedürftig, leidenschaftliche Romantikerin

Das sind die Kandidatinnen

Alia

Geboren am 7.6.1999 / Zwilling

Heilerziehungspflegerin aus Viersen

Single seit Ende März 2024

Vorliebe bei Frauen: ich bevorzuge feminine Frauen und finde es attraktiv, wenn sie trägt, worauf sie Lust hat

Beschreibt sich selbst als: sehr empathisch, verständnisvoll, verrückt, humorvoll, musikalisch, ehrlich, harmonisch, teils eine Energiebombe, teils ein absoluter Ruhepol

Lebensmotto: So wie ich bin, bin ich gut, unabhängig davon, wer mich auch gut oder nicht gut findet.

Anna

Geboren am 21.6.1996 / Zwilling

Fahrlehrerin aus Iserlohn

Single seit 1,5 Jahren

Vorliebe bei Frauen: taff und extrovertiert

Beschreibt sich selbst als: Open minded, goofy, selten schlecht gelaunt

Lebensmotto: Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt (von Pippi Langstrumpf)

Bianca

Geboren am 5.5.1989 / Stier

Customer Success Manager aus Berlin

Single seit März 2023

Vorliebe bei Frauen: Kein Typ, die Energie sollte stimmen!

Beschreibt sich selbst als: Hopeless romantic with a dirty mind

Fun Fact: Ich lache am lautesten über meine eigenen Witze

Caro

Geboren am 9.5.1999 / Stier

Studentin aus Köln

Single seit Mai 2024

Vorliebe bei Frauen: Tendez eher tomboy femme und gleich alt/älter, aber es kommt extrem auf die Ausstrahlung an

Beschreibt sich selbst als: Hoffnungslose Romantikerin, bei der es sicher nie langweilig wird

Lebensmotto: „Love yourself first…“

Chantal-Jale

Geboren am 10.8.2000 / Löwe

Schauspielerin aus Wuppertal

Single seit einem Jahr

Vorliebe bei Frauen: Ich mag sowohl feminine als auch maskuline Frauen, da ich mich selbst in beide Kategorien einordne.

Beschreibt sich selbst als: Kreativ, selbstbewusst, offen, lustig, für jeden Spaß zu haben

Lebensmotto: Lebe jeden Tag so, als wäre es dein Letzter

Donija (Doni)

Geboren am 15.1.1994 / Steinbock (Beschreibt sich selbst lachend als Doppelter Steinbock)

aus der Nähe von Bielefeld

Single seit Anfang 2023

Vorliebe bei Frauen: Die Person muss mich einfach umhauen.

Fun Fact: Kann englisch nur dann, wenn sie beschwipst ist (aber eigentlich auch dann nicht)

Lebensmotto: Man ist nie zu alt für irgendwas.

Fiona

Geboren am 7.11.2000 / Skorpion

Selbstständige Social Media Managerin aus Köln

Single seit August 2024

Vorliebe bei Frauen: Frauen mit dominanter Ausstrahlung (blackcat energy)

Woran merkst du dass du verliebt bist?

Beschreibt sich selbst als: verpeilt, tollpatschig, humorvoll

Jeni

Geboren am 16.3.1999 / Fische

Beschäftigte im Öffentlichen Dienst aus Essen

Single seit Sept./Nov. 2024

Vorliebe bei Frauen: an sich feminin, aber sie muss vor allem das gewisse Etwas haben

Fun Fact: Ich sehe aus wie 12, bin aber schon 26

Lebensmotto: Was du für dich nicht willst, tu es auch nicht anderen an

Johanna

Geboren am 29.7.1999 / Löwe

Studentin aus Freiburg

Single seit 2019

Vorliebe bei Frauen: feminin, sportlich und gerne älter/ gleichalt. Vor allem ist mir aber eine tolle, warme Ausstrahlung wichtig.

Beschreibt sich selbst als: sportbegeistert, abenteuerlustig, einfühlsam

Lebensmotto: If you can dream it, you can do it

Julia

Geboren am 23.4.1998 / Stier

Sozialpädagogin aus Hamburg

Single seit immer

Vorliebe bei Frauen: Ich liebe Tattoos (die sagen viel über einen Menschen aus) und eine tolle Ausstrahlung. Augen sind mir besonders wichtig

Woran merkst du dass du verliebt bist? Kribbeln, ich will die Person jeden Tag sehen, suche ihre Nähe und stelle mir schon eine Zukunft vor

Lebensmotto: Jedes Abenteuer beginnt mit einem Ja

Kelly

Geboren am 27.9.1994 / Waage

Krankenschwester aus Kassel

Single seit 1,5 Jahren

Vorliebe bei Frauen: Ein Schneewittchentyp: dunkle Haare, feminin, ansonsten muss der Vibe stimmen.

Beschreibt sich selbst als: Quatschkopf & Riese, der gerne socialist und für jeden Spaß zu haben ist.

Lebensmotto: Why not?

Kim

Geboren am 22.8.1996 / Löwe

Beschäftigte im Öffentlichen Dienst aus Aachen

Single seit Dezember 2023

Vorliebe bei Frauen: lange Haare, feminin, sportlich, Alter ist egal. Das Wichtigste ist aber, dass sie mich ab Sekunde eins einfach flasht.

Beschreibt sich selbst als: empathisch, tollpatschig, aufmerksam, spontan. Ich liebe es, tiefe, intensive Gespräche zu führen.

Lebensmotto: Everything is a choice!

Lara

Geboren am 19.4.2002 / Widder

Pflegefachfrau aus Magdeburg

Single seit rund 6 Monaten

Fun Fact: Ich esse lieber Heis statt Eis (Heis ist warmes Eis. Da ich nicht gerne Eis esse, stelle ich es immer in die Mikrowelle und lasse es zum größten Teil schmelzen).

Beschreibt sich selbst als: sehr anpassungsfähig, gibt sehr viel, mal faul, mal agil

Lebensmotto: Yolo: Ich lebe nur einmal und das ist jetzt. Das Leben ist eh schon viel zu kurz.

Lotti

Geboren am 24.3.1998 / Widder

Digital Creative aus Berlin und Hamburg

Single seit Anfang 2023

Vorliebe bei Frauen: gerne älter oder gleichalt. Bisher habe ich eher maskulin/androgyn gedatet, habe aber auch feminine Frauen gedated. Optisch bin ich auf jeden Fall offen, der Vibe muss passen.

Fun Fact: Ich habe einen dritten Nippel

Lebensmotto: Live, Laugh, Lezzie

Marlene

Geboren am 14.7.1998 / Krebs

Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Psychiatrie aus Köln

Single seit 3 Jahren

Vorliebe bei Frauen: tolle warme Ausstrahlung und ein schönes Lachen

Beschreibt sich selbst als: spontan, lustig, liebevoll und ein bisschen chaotisch

Lebensmotto: Mal gewinnt man, mal verliert man

Seinep

Geboren am 30.5.1996 / Zwilling

Großhandelskauffrau aus Oldenburg

Single seit Februar 2024

Vorliebe bei Frauen: Frauen, die mich zum Lachen bringen, zum Nachdenken anregen und zwischen den Zeilen faszinieren, mit Fuego, Ausstrahlung, Selbstbewusstsein, einem guten Ohr, einer sozialen Ader und dem klaren Wissen, was sie wollen.

Woran merkst du dass du verliebt bist? Wenn ich nicht mehr aufhören kann, an sie zu denken und nur noch bei ihr sein will.

Beschreibt sich selbst als: offen, lustig und spontan. Ich bin direkt, begeisterungsfähig und für jeden Spaß zu haben.

Shirine

Geboren am 16.12.1992 / Schütze

Ganzheitliche Gesundheitsberaterin aus Hanau

Single seit Februar 2024

Vorliebe bei Frauen: feminin, aber nicht mehr als 10 Jahre älter.

Beschreibt sich selbst als: Abenteuerlustig, fürsorglich und ein absoluter Foodie

Fun Fact: Habe mir kurz vor der Teilnahme die Hand gebrochen.

Vanessa

Geboren am 29.9.1998 / Waage

Erzieherin und Studentin (Kindheitspädagogik) aus Dresden

Single seit rund einem Jahr

Vorliebe bei Frauen: Eine selbstbewusste Frau, die weiß, was sie will.

Beschreibt sich selbst als: aufgeschlossen, Situationskomikerin, Bauchmensch

Woran merkst du dass du verliebt bist? Wenn ich vorm Schlafen in mein Kissen grinsen und jeden Moment mit der Person genieße.