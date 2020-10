Prince Charming 2020: Alexander Schäfer spricht über seinen Traummann!

Alexander Schäfer verdreht in der neuen Staffel von “Prince Charming” den Jungs den Kopf. Doch auch die Singles könnten sich untereinander attraktiv finden und ineinander verlieben. Wo wird die Liebe hinfallen?

Der Hottie war vor den Dreharbeiten ziemlich nervös, wie er verrät. “Ich kann es selbst kaum glauben und ich würde lügen, wenn ich sage: ‘Ich bin nicht aufgeregt'”, sagt der Marketing-Manager aus Frankfurt am Main. 20 Single-Männer wollen sein Herz erobern. “Ich freue mich total, dass es jetzt endlich losgeht. Und ich hoffe sehr, dass einer der Jungs mein Herz erobern wird – und ich seins,” so der neue Prince Charming.

So sollte der Mr. Right von Alexander Schäfer sein

Schon bevor Alexander Schäfer auf die 20 heißen Liebesanwärter in Griechenland trifft, hat er genaue Vorstellungen von seiner Zukunft: “Ich möchte ganz klassisch heiraten, Kinder haben und mit meinem Partner in einem Haus wohnen.” Und was müsste sein Mr. Right dafür mitbringen? “Der richtige Mann an meiner Seite sollte einfühlsam und ehrlich sein, das Leben nicht zu ernst nehmen und gerne auch mal ein bisschen Kind sein”, so Alex.

Seine Mutter unterstützt ihn

Auch seine Mutter Heidi (59) unterstützt ihn bei der Suche nach der großen Liebe: “Ob das jetzt ein Mann oder eine Frau an seiner Seite ist, ist zweitrangig. Er soll einfach glücklich sein – mehr wünsche ich mir nicht.” Der 30-Jährige hatte in seiner Vergangenheit auch schon eine längere Beziehung mit einer Frau. Nach der Trennung lernte er einen Mann kennen und später auch lieben. “Ich habe mich daraufhin länger mit mir auseinandergesetzt und gemerkt, dass mir das mehr gibt als eine Beziehung mit einer Frau”, erzählt der Marketing Manager.

Geoutet hat er sich schließlich kurz vor seinem 20. Geburtstag: “Das war sehr befreiend für mich, weil ich mich gefangen gefühlt habe.” Bei “Prince Charming” möchte Alex jetzt den Mann seines Lebens finden, aber noch etwas liegt ihm mit der Teilnahme an der Show auf dem Herzen: “Ich finde es sehr wichtig, dass wir bei ‚Prince Charming‘ zeigen, wie toll gleichgeschlechtliche Liebe sein kann und so den Weg für mehr Toleranz und Vielfalt weiter ebnen.” Die neue Staffel von “Prince Charming” ist derzeit bei TVNOW online und wird ab dem 26. Oktober 2020 bei VOX ausgestrahlt. Schon gelesen? Prince Charming 2020: Das sind die Single-Boys!