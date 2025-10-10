Pinar Sevim hat heftige Liebeskrise – denkt aber wegen ihrer Augenbrauen über „Promi Big Brother“-Exit nach

Pinar Sevim steckt in einem Gefühlschaos. Kurz vor ihrem Einzug bei „Promi Big Brother“ gab es einen heftigen Krach mit ihrem Freund. Das ist jedoch das geringste Übel – ein viel größeres Problem sind ihre Augenbrauen. Deshalb denkt sie sogar über einen Exit nach.

Der Reality-Star hat mit einer Portion Herzschmerz zu kämpfen. Denn vor dem Einzug bei „Promi Big Brother“ hat es zwischen Pinar Sevim und ihrem Freund geknallt. Danach war sie im TV-Knast von der Außenwelt abgeschottet – ein klärendes Gespräch mit ihrem Partner war demnach nicht mehr möglich.

„Ich habe Angst, dass er danach sagt, dass er nicht mehr will!“

Sarah-Jane Wollny versucht, Pinar Sevim aufzumuntern. „Mein Freund und ich hatten einen großen Streit, bevor ich hier reingekommen bin“, erzählt Pinar Sevim laut dem Joyn-Portal Behind The Screens. Der Zoff war so heftig, dass die Beziehung erstmal auf Eis liegt: „Das war nicht so schön und wir haben gesagt, dass wir eine Beziehungspause machen.“ Unter Tränen gesteht sie gegenüber der Wollny-Tochter: „Ich habe Angst, dass er danach sagt, dass er nicht mehr will!“ Sarah-Jane Wollny sagt zu Ihr: „Du musst positiv denken, zeig, wer du bist, dann wird er noch mal sehen, was er verlieren würde.“

Pinar denkt über Exit nach: „Nicht wegen ihm, sondern wegen meiner Augenbrauen!“

Die bekannte Reality-Persönlichkeit denkt sogar über einen Exit nach – jedoch nicht wegen der Beziehungskrise mit ihrem Freund. Denn sie hat ein viel schlimmeres Problem – und zwar wegen ihrer Augenbrauen. „Nicht wegen ihm, sondern wegen meiner Augenbrauen!“, so Pinar Sevim.

Dass sie ihre Augenbrauen im TV-Knast nicht machen kann, sei ein riesiges Problem für den Reality-TV-Star – da ist die Beziehungskrise nur noch Nebensache. „Ich kriege die hier nicht gemacht und das stört mich unnormal!“, gesteht Pinar Sevim bei „Promi Big Brother“. Wird sie nun alles für ihre Augenbrauen opfern und deshalb sogar aus der Show aussteigen?

