Periode im Dschungelcamp? Das ist die größte Sorge von Samira Yavuz

12 Stars wagen ihr wohl bisher größtes TV-Abenteuer. Am 23. Januar startet bei RTL die neue Dschungelcamp-Staffel – dabei ist auch Samira Yavuz. Nun spricht die Reality-Bekanntheit über ihre größte Sorge.

Samira Yavuz (32) trifft bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf Eva Benetatou (33) – sie ist die Affäre ihres Ex-Freundes. Doch das scheint für Samira Yavuz noch das geringste Problem zu sein – eine andere Sache bereitet ihr viel größere Sorgen.

Ein sehr intimes Thema bereitet der 32-Jährigen nun Kopfzerbrechen – und zwar ihre Periode. Sie nimmt weder die Pille noch benutzt sie einen Hormonring – mitten im Dschungelcamp erwartet sie deshalb ihre Periode.

„Da werde ich dann noch anfangen zu bluten“

„Wenn es dann so sein sollte, dass ich da immer noch eine Camperin bin, dann macht das ganze Camp mit mir PMS durch und ich werde dann zum Ende, wo ich wahrscheinlich sowieso schon bis zum Himmel stinken werde. Da werde ich dann noch anfangen zu bluten. Ich habe mich jetzt gefragt – wie soll das im Dschungel laufen?“, sagt Samira Yavuz im Podcast „Main Character Mode“.

Der ehemaligen „Bachelor“-Teilnehmerin ist unklar, wie das im Dschungelcamp geregelt wird. „Wie soll das im Dschungel laufen? Schmeißen mir die dann die O.B.s rein? Ich glaube fast nicht, es muss doch alles biologisch abbaubar sein“, so die 32-Jährige. Das Thema nimmt sie aber auch mit Humor: „Muss ich mir dann da Blätter zwischen die Beine legen? Was wird passieren?“

Auch die äußeren Umstände spielen für die 32-Jährige eine wichtige Rolle: „Ich muss mich körperlich wohlfühlen, aber auch meine Umgebung muss mir einen Wohlfühlfaktor ausstrahlen, sonst geht es mir einfach nicht so gut. Das wird wirklich die größte Herausforderung für mich im Dschungel“, so Samira Yavuz.

Das Dschungelcamp sei mit einigen Herausforderungen verbunden. Dennoch freut sie sich auf das TV-Abenteuer: „Also, ist es jetzt mein Lebensziel, Penis und Affenhirn zu essen und Kuhpisse zu trinken? Nein, natürlich nicht. Aber wir dürfen nicht vergessen: Das Dschungelcamp ist die größte Unterhaltungsshow in ganz Deutschland. Das ist das Größte, was es gibt.“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.