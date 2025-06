„Peinlich“: Fans spotten über „Schlag den Star“-Schwestern

Sie stehen seit ihrer Kindheit im Rampenlicht: Bei „Schlag den Star“ treten die Schweiger-Schwestern Lilli und Luna gegen den Geiss-Nachwuchs Davina und Shania an. Doch die Performance der Schwestern kommt bei den Zuschauern offenbar überhaupt nicht gut an.

In der neuen Ausgabe der ProSieben-Show „Schlag den Star“ kam es zum Duell der Promi-Töchter: Lilli und Luna Schweiger duellierten sich gegen Davina und Shania Geiss. In der Show sind starke Nerven, Durchhaltevermögen und auch Wissen gefragt. Die Zuschauer spotten jedoch über die Performance der Schwestern.

„Ich denke, dass das zum Fremdschämen werden könnte“

„Gott, ist das peinlich“, lautet das knallharte Urteil eines Fans auf der Plattform X. „Ich glaube, heute Abend werden wohl nicht so viele Wissensspiele gespielt“, heißt es in einem anderen Kommentar. „Ich glaube, ich muss gleich wegschalten“, so ein anderer Fan. „Das Format hatte mal Niveau“, meint ein anderer. „Mein Beileid an alle, die sich den Quatsch im TV überhaupt noch anschauen […]“ oder „Oh, ich denke, dass das zum Fremdschämen werden könnte“, lauten weitere Kommentare.

Immerhin haben die Mädels im Studio tatkräftige Unterstützung dabei. Schauspiel-Legende Til Schweiger, welcher zuletzt nicht mehr oft in der Öffentlichkeit zu sehen war, feuert seine Töchter gemeinsam mit Ex-Frau Dana aus der ersten Reihe an. „Papa wird im Publikum sitzen, Mama auch! Papi hat mich ja auch beim letzten Mal schon unterstützt. Er hat gesagt: ‚Ich werde natürlich wieder dabei sein!‘ Er ist ja auch so ehrgeizig“, erzählte Luna Schweiger in der Bild-Zeitung.

Auch Davina und Shania Geiss werden von ihrer Familie unterstützt – jedoch ist Carmen Geiss nicht dabei. Stattdessen tauchte neben Robert Geiss eine ganz andere Frau auf – und zwar seine Schwester Martina. Robert Geiss hat verlauten lassen, dass seine Frau arbeiten müsse und deshalb nicht mit im Studio dabei sein kann.