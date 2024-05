„Pech!“: Hartz und herzlich-Petra pfeift auf Kündigungsfrist

Für Petra und ihre Kinder steht bei „Hartz und herzlich“ der lang ersehnte Umzug nach Dessau an. Jedoch könnte dieser rechtliche und finanzielle Probleme nach sich ziehen – darauf pfeift die Protagonistin.

Seit vielen Jahren erfreut sich „Hartz und herzlich“ großer Beliebtheit bei den Zuschauern. In der RTLZWEI-Sozialdoku werden die schwierigen Lebensumstände von sozialschwachen Familien aus verschiedenen Städten dokumentiert – dazu zählen auch die Benz-Baracken in Mannheim. Meist müssen die Protagonisten mit wenig Geld auskommen und beziehen Sozialleistungen wie Bürgergeld. Aufgrund ihrer prekären Wohnsituation entscheidet sich Petra für einen radikalen Schritt: Ein Umzug von Mannheim nach Dessau.

Die Wohnung in Mannheim ist von Schimmel befallen – deshalb wollen Petra sowie ihre Kinder Selina und Pascal einen Neuanfang in Dessau wagen. Das Problem: Die alte Wohnung ist noch nicht gekündigt. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate – das könnte Petra in eine finanzielle Krise stürzen. Denn zwei Mieten wird das Jobcenter keinesfalls zahlen.

„Ist mir Wurst. Pech! Dann komm ich mit einem Rechtsanwalt“

Hausmeister Michael hat deshalb Bedenken geäußert. Das ist Petra aber ziemlich egal: „Ist mir Wurst. Pech! Dann komm ich mit einem Rechtsanwalt“, sagt die „Hartz und herzlich“-Protagonistin. Rechtlich gesehen ist der Umzug schwierig. Denn ohne die Einhaltung der Kündigungsfrist wäre ein Umzug nicht zulässig.

Bei „Hartz und herzlich“ redet Pascal schließlich Klartext. „Wärst du jetzt in unserer Lage, und du würdest 12 Jahre in einer Schimmel-Wohnung leben und es passiert nichts. Und jetzt hast du die Möglichkeit, woanders hinzuziehen. Da hättest du doch auch die Chance genommen“, sagt er zu Hausmeister Michael. Zwar hat er dafür Verständnis – jedoch merkt er auch an: „Die Chance hätte ich wahrgenommen, aber es gibt Gesetze.“

Die neue Wohnung muss noch renoviert werden

In den kommenden Folgen von „Hartz und herzlich“ wird der Umzug thematisiert. Bei Petra, ihren Kindern Selina und Pascal sowie dessen Freundin Lea steht der Umzug nach Dessau an. Petras neuer Partner Andi lebt dort und hat den Vieren eine 40-Quadratmeter-Wohnung bei sich im Haus vermittelt, welche jedoch noch renoviert werden muss. Die Familie hat den Großteil ihres Lebens in Mannheim verbracht, dennoch freuen sie sich auf den bevorstehenden Neustart in Sachsen-Anhalt.

