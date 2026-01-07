Connect with us

    Paukenschlag bei RTL: Mehrere Magazine werden eingestellt!

    RTL Logo
    RTL

    RTL hatte kürzlich einen Stellenabbau von 600 Kolleginnen und Kollegen angekündigt. Vor allem bei RTL News macht sich das bemerkbar – und werden auch die Zuschauer spüren. Denn gleich mehrere Magazine werden eingestellt. 

    In einem herausfordernden Marktumfeld und angesichts eines sich rasant wandelnden Mediennutzungsverhaltens richtet RTL NEWS seine Marken, Inhalte und Prozesse konsequent neu aus. Ziel ist es, journalistische Qualität weiter zu stärken, redaktionelle Kräfte dank voranschreitender Digitalisierung und KI noch effektiver zu nutzen und die publizistische Schlagkraft in einer digitalen Welt zukunftsfähig auszubauen.

    Magazine „Gala“ und „Prominent“ werden gestrichen

    Die VIP- und People-Themen werden zukünftig in der Marke „Exclusiv“ gebündelt, die ab dem 17. Januar 2026 sogar sieben Tage die Woche bei RTL laufen wird. Im Rahmen der Fokussierung werden die Magazine „Gala“ bei RTL und „Prominent“ bei VOX sowie das Shortformat #VOXStimme eingestellt.

    Schmidti und Indira bei "Berlin - Tag & Nacht"
    "Berlin - Tag & Nacht": Indira muss für mehrere Jahre in den Knast

    RTL krempelt sein Morgenprogramm um

    Darüber hinaus werden RTL und ntv ab Frühjahr 2026 Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr mit einem neuen gemeinsamen Morgenprogramm an den Start gehen. In diesem Zuge gehen die Sendungen „Punkt 6“, „Punkt 7“ und „Punkt 8“ bei RTL im neuen Morgen mit ntv auf. In der Primetime konzentriert sich RTL NEWS künftig verstärkt auf investigative Inhalte („Team Wallraff“ und „stern investigativ“) und „Extra“.

    Die geplanten Maßnahmen führen zu einem Abbau von rund 230 Stellen bei RTL NEWS – im Rahmen des angekündigten Abbaus von 600 Stellen bei RTL Deutschland gesamt. „Wir stellen auch bei RTL NEWS die Weichen verstärkt Richtung Digital. Wir bündeln unsere journalistische Schlagkraft und investieren gezielt in digitale Strukturen sowie KI-gestützte Prozesse – mit dem klaren Ziel, Qualitätsjournalismus für eine digitale Medienwelt nachhaltig weiterzuentwickeln. Diese Transformation ist notwendig, geht jedoch mit einschneidenden Entscheidungen einher. Dass Menschen, die mit großem Engagement zum Erfolg von RTL NEWS beigetragen haben, ihren Arbeitsplatz verlieren, bedauern wir zutiefst“, erklärt Programmgeschäftsführerin Inga Leschek.

    Inga Leschek

    Programmgeschäftsführerin Inga Leschek – Foto: RTL / Fine Lohmann

    „Entscheidungen wie diese fallen uns nicht leicht und sind sehr schmerzhaft“

    Martin Gradl, Geschäftsführer RTL NEWS und ntv: „Entscheidungen wie diese fallen uns nicht leicht und sind sehr schmerzhaft. Gleichzeitig sind sie notwendig geworden, um RTL NEWS weiterhin in einer starken und zukunftssicheren Position zu halten. Uns ist bewusst, wie sehr diese Veränderungen einzelne Menschen treffen. Hinter jeder Kollegin und jedem Kollegen stehen persönliche Geschichten, Engagement und viele Jahre Loyalität – dafür sind wir zutiefst dankbar. Ihnen allen gilt unser ausdrücklicher Dank und Respekt. Wir werden diesen Prozess verantwortungsvoll, fair und so transparent wie möglich gestalten.“

