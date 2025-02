Operations-Drama bei „Hartz und herzlich“: Sandra in riesiger Sorge um Baby Dave

Sandra aus „Hartz und herzlich“ plant ihre Zukunft. Die Protagonistin aus der RTLZWEI-Sozialdoku will in den Norden ziehen. Doch ein Krankenhaus-Drama um Sohn Dave trübt die Stimmung in der Familie.

Sandra sorgt sich derzeit um ihren jüngsten Spross. Der zweijährige Dave muss an den Lymphdrüsen operiert werden und die Sechsfach-Mama ist derzeit mit ihm im Krankenhaus. Zur Unterstützung kommt ihr Freundin Michaela.

Mithilfe von künstlicher Befruchtung wurde Sandra schwanger. Nesthäkchen Dave ist seit der Geburt ihr ganzer Stolz. Doch nun macht sich Sandra riesige Sorgen um ihr Kind, denn er muss operiert werden.

Nesthäkchen Dave muss operiert werden

„Ich bin jetzt vor der HNO-Klinik, weil mein Sohn hier schon seit Montag ist. Und heute hat er hier eine OP, weil er Probleme mit den Lymphknoten hat“, berichtet Sandra in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“. Dem Kleinkind werden entzündete Teile der Lymphdrüsen sowie die Mandeln entfernt.

„Die letzten Tage war das unnormal“, berichtet Sandra. „In den vergangenen Tagen ging es Dave alles andere als gut. Er will kaum essen, geschweige denn trinken, weil er so Schmerzen hat“, erzählt die „Hartz und herzlich“-Protagonistin. Und weiter: „Ich hoffe, dass es ihm besser geht und er nicht mehr so Schmerzen hat.“

„Er kann ins Koma fallen oder es kann sonst etwas schiefgehen“

Sandra macht sich riesige Sorgen: „Da kann immer etwas passieren, er kann ins Koma fallen oder es kann sonst etwas schiefgehen bei der OP!“ Einige Zeit später kann Sandra wieder aufatmen – der Eingriff verlief ohne Komplikationen. Sandra bleibt im Krankenhaus, um Dave am Krankenbett zu versorgen.

Unklar ist jedoch, wie lange das Kleinkind in der Klinik bleiben muss – in der Zeit muss Tino allein zu Hause die Stellung halten. Unterstützung erhält die Familie von Freundin Michaela, welche sich um die anderen Kinder kümmert und den Haushalt schmeißt. Denn Tino hat seit einiger Zeit einen Vollzeitjob und ist tagsüber deshalb eingespannt.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Rostock zeigt RTLZWEI immer dienstags um 20.15 Uhr.