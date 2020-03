Oliver Pocher: Kampfansage an Michael Wendler!

Der Social-Media-Beef wird zum großen Showduell: Die Rivalen Oliver Pocher und Michael Wendler treffen nach einem wochenlangen Instagram-Zoff in einer Live-Show aufeinander. Der Comedian hat dem Schlagerstar vorab eine Kampfansage gemacht.

Der Beef zwischen Oliver Pocher und Michael Wendler hält schon seit mehreren Wochen an. Nun ist Schluss mit lustig: Bei RTL treffen die beiden in einer Live-Show aufeinander. In mehreren Spielen unterstützen Amira Pocher und Laura Müller ihre Männer. Moderiert wird der Schlagabtausch von Laura Wontorra. Wer wird seinen Mann im Live-TV stehen? Und wer muss seinem Kontrahenten klein beigeben?

Pocher vs. Wendler in Live-Show

Oliver Pocher wurde in einem Interview gefragt, ob er Michael Wendler überlegen ist. „Ich habe ehrlich gesagt noch nichts gefunden, worin er besser ist, als ich. Im Peinlichkeitsfaktor hat er sicherlich leichte Vorteile. Schminken kann er sich bestimmt besser: Den Bart färben, Kajal benutzen. Das sind seine Stärken. Aber ich glaube, selbst im Singen wird es schwer, dass er mich schlägt“, sagt der Comedian gegenüber RTL.

Das passiert in der Show

Doch was passiert eigentlich genau in der Show? „Es wurde festgelegt, dass wir beide vorher nicht wissen was passiert. Dass heißt, wir werden beide am Sonntag im Studio ankommen und dann sind wir gespannt, was vorbereitet wurde. Fest steht nur, dass es eine Anzahl an Spielen mit der Partnerin geben wird. Das war ihm besonders wichtig. Ich nur: Gerne!“, verriet der Entertainer.

So bereitet sich Oliver Pocher auf die Show vor

Und wie bereitet er sich auf die Show vor? „Gar nicht, da kann man sich nicht drauf vorbereiten. Ich bin einfach da. Und dann: Bring it on! Macht was ihr wollt, jedes Spiel ist mir recht: Glücksspiele, damit er auch mal eine Chance hat, Wissensspiele, Partnerspiele. Wir können alles machen, was die wollen“, so Oliver Pocher. RTL zeigt „Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!“ am 01. März um 20:15 Uhr live.