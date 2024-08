Ohne Kameras „hätte er dich schon zerlegt“: Thorsten Legat platzt im Sommer-Dschungelcamp der Kragen!

Bereits am ersten Tag hat sich David Ortega bei den anderen Mitcampern in der Allstars-Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ unbeliebt gemacht. Doch in der zweiten Folge eskaliert der Zoff komplett.

Nach der Dschungelprüfung in der Auftakt-Folge hagelte es von David Ortega wüste Beleidigungen gegen seine Mitcamper – das war jedoch erst der Anfang. Denn in der zweiten Folge gerät der Streit zwischen David Ortega und Thorsten Legat völlig außer Kontrolle.

Als David Ortega schließlich Thorsten Legat um ein Gespräch zur Verbesserung der Gruppensituation bittet, blockt der Kasalla-König laut RTL.de komplett ab. „Nee, ich will nicht mit dir reden. Hör auf einen auf dicken Macker zu machen. Da bist du an der falschen Adresse mit mir!“, sagt der Ex-Kicker in der Show.

„Wenn es keine Kameras gebe, hätte er dich schon zerlegt“

Laut Thorsten Legat verhalte sich David Ortega wie ein Diktator und kommandiere die Gruppe zu sehr herum. Der Ex-„Köln 50667“-Star will jedoch weiter diskutieren und kommt sehr nahe an die Hängematte seines Konkurrenten. Eric Stehfest erkennt die Gefahr und mahnt David Ortega: „Das war schon zu nah! (…) Wenn es keine Kameras gebe, hätte er dich schon zerlegt. Also nur, dass du das weißt. Du warst so nah bei ihm, dass er dir richtig eine gegeben hätte.“

„Was ist das für eine Scheiße, die du hier machst?!“

Diese Aussage will David Ortega gar nicht glauben und fragt direkt nach: „Du schätzt ihn so ein, dass er mich …?“ Dann wird er von Thorsten Legat direkt selbst unterbrochen: „Ja, mache ich.“ Dann erklärt der Ex-Fußballer auch warum – es hat vor allem etwas mit dem respektlosen Verhalten von David Ortega zu tun: „Du eckst an jeder Ecke an mein Freund. (…) Was ist das für eine Scheiße, die du hier machst?!“ Und dann kritisiert er auch noch die Position als Teamchef: „Nimm doch deine Position nicht so ernst. Das geht mir auf den Sack! Uns allen gehst du auf den Sack!“, sagt er zu dem „Köln 50667“-Star.