Offiziell bestätigt: Diese 12 Stars ziehen ins Dschungelcamp!

Es geht wieder los: Am 19. Januar 2024 startet bei RTL die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Heinz Hoenig und Cora Schumacher gehören zum Cast. Jetzt wurden auch alle anderen Stars offiziell bekanntgegeben.

Ein Schrei sagt mehr als 1.000 Worte! Ab Freitag, 19. Januar 2024, um 20:15 Uhr begrüßen Sonja Zietlow und Jan Köppen alle Reality-TV-Fans wieder täglich live aus Down Under mit dem bekanntesten Schrei der TV-Welt: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

Während es sich die beiden Moderatoren im Baumhaus gemütlich machen, warten auf die zwölf IBES-Camper in der neuen Dschungelcamp-Staffel tierische Mitbewohner, spektakuläre Dschungelprüfungen und emotionale Lagerfeuer-Momente. Doch egal ob Pop-Star, Nationalspieler a.D., Model oder Reality-Sternchen: Sie alle wollen sich zur Königin oder zum König des Dschungels krönen lassen.

Diese zwölf Stars sind im Dschungelcamp dabei

Anya Elsner (20), Model

(20), Model Leyla Lahouar (27), Bachelor-Kandidatin

(27), Bachelor-Kandidatin Kim Virginia (28), Reality-Sternchen

(28), Reality-Sternchen Cora Schumacher (47), Model und Rennfahrerin

(47), Model und Rennfahrerin Lucy Diakovska (47), Pop-Star

(47), Pop-Star Sarah Kern (55), Designerin

(55), Designerin Twenty4Tim (23), Influencer und Sänger

(23), Influencer und Sänger Fabio Knez (30), Reality-Sternchen

(30), Reality-Sternchen Mike Heiter (31), Reality-Star

(31), Reality-Star David Odonkor (39), Nationalspieler a.D.

(39), Nationalspieler a.D. Felix von Jascheroff (41), GZSZ-Star

(41), GZSZ-Star Heinz Hoenig (72), Schauspieler

Wer wird der Nachfolger von Djamila Rowe?

Djamila Rowe hat in diesem Jahr gezeigt, wie das Überleben in der Wildnis geht. Wer wird am Ende die Nerven behalten, sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und die Nachfolge von Djamila Rowe antreten? Die Zuschauer können sich sicher sein: Das mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Dschungelcamp liefert spätestens beim großen Finale am Sonntag, 4. Februar, die Antwort. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024. Die meisten Folgen der Erfolgsshow laufen dann täglich um 22:15 Uhr, an einigen Tagen startet das Dschungelcamp zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr.