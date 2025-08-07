Es ist offiziell: Das sind die „Das Sommerhaus der Stars“-Paare

RTL schickt auch in diesem Jahr eine neue Staffel der Erfolgsshow „Das Sommerhaus der Stars“ ins Rennen. Nun hat der Sender die Paare offiziell bekanntgegeben.

Ein Jahrzehnt Krach, Konflikte und Couple-Kampf: „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ wird dieses Jahr zehn Staffeln alt. Seit 2016 lotet die RTL-Kult-Reality aus, wie weit Promipaare für ein attraktives Preisgeld und den Titel „DAS Promipaar“ gehen – bevor es kracht: in der Beziehung, im Spiel und mit den Mitbewohnern.

Wann startet die neue Staffel?

In der Jubiläumsstaffel wird es jetzt unterhaltsamer denn je. Mit acht neuen Paaren, neuen Allianzen, liebgewonnen Spielen und altbekanntem Wahnsinn. Die Staffel umfasst 11 Folgen. Auch der Sendetermin ist bekannt: Die Episoden zeigt RTL ab dem 16. September um 20.15 Uhr immer dienstags und eine Woche vorab auf RTL+.

Das sind die Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“

Schauspiel-Legende Jochen Horst (63) und Frau Tina Horst (52)

(63) und Frau (52) „Hot Banditoz“-Sänger Silva Gonzalez (46) und Sängerin Stefanie Schanzleh (37)

(46) und Sängerin (37) Reality-TV-Ikone Hanka Rackwitz (56) und Partner Pierre (54)

(56) und (54) Content Creator Ryan Wöhrl (23) und Lina (25)

(23) und (25) Influencerin Edda (24) und Freund Michael (27)

(24) und Freund (27) Das Reality-Traumpaar Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28)

(30) und (28) Die Reality-Sternchen Tara Tabitha (32) und Freund Dennis Lodi (30)

(32) und Freund (30) Calvins Bruder Marvin Kleinen (30) und Jennifer Degenhart (27)

Im Staffelverlauf rücken zwei weitere Paare nach: Louise Matejczyk (36) & Pascal Zadow (28) und Sarah Joelle Jahnel (36) & Ersin (37). Bocholt-Barlo bleibt das Biotop für die bizarren Beziehungskrachs. Zwischen Kuhweiden und Kameras findet das Sommerhaus zum sechsten Mal auf westfälischem Boden statt.