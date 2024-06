Nun also doch: Public Viewing zur Fußball-EM in Potsdam gerettet!

Mit dem Brandenburger Tor und Bundestag hat Berlin zwei riesige Fanzonen. In der Nachbarstadt Potsdam sah das etwas anders aus: Das Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft wurde in der Landeshauptstadt abgesagt und nun in letzter Sekunde doch wieder gerettet.

Während Berlin schon längst den grünen Rasen ausgerollt hat und auch in anderen Städten die Vorbereitungen für das Public Viewing zur Heim-EM auf Hochtouren laufen, sah es in Potsdam bisher mau aus. Denn ein Public Viewing sollte zwar stattfinden, wurde dann jedoch abgesagt – und nun gibt es doch eine XXL-Leinwand auf dem Luisenplatz.

Hintergrund: Das Sportfachgeschäft Intersport Olympia wollte das Public Viewing auf dem Luisenplatz in Potsdam organisieren. Dann kam jedoch wenige Tage vor Start der Fußball-EM der Rückzieher. „Der Anbieter hat seinen Antrag auf Sondernutzung zurückgenommen“, teilte eine Stadtsprecherin am 4. Juni laut maz online mit. Denn für den Filialeiter sei „das Risiko“ zu groß gewesen.

Neuer Veranstalter, neues Glück – in Potsdam gibt es jetzt doch ein Public Viewing

Potsdam wäre dann einer der wenigen Landeshauptstädte in der Republik gewesen, welche keine XXL-Leinwand in der Innenstadt hätte. Doch jetzt kommt doch alles anders: Ab Freitag kann man auf dem Luisenplatz nun doch unter freiem Himmel mitjubeln. Der neue Veranstalter ist Ex-Fußballer Heiko Bengs. Der ehemalige Spieler vom SV Babelsberg 03 führt seit etlichen Jahren die Eventfirma „Bengs Projekte“ – und diese soll das Public Viewing nun organisieren.

„Ab Freitag zum ersten Spieltag und fortlaufend zu jedem weiteren Spiel zeigen wir auf dem Potsdamer Luisenplatz die Live-Übertragungen der Spiele inklusive der Vorbesprechungen“, bestätigt Heiko Bengs laut maz online. Neben der riesigen Leinwand ist auch für die kulinarische Verpflegung gesorgt und auch einen Getränkestand soll es geben. Zudem gibt es auf dem Luisenplatz mehrere Sitzmöglichkeiten.

KUKKSI war am Donnerstagnachmittag in Potsdam vor Ort: Die Sitzbänke stehen bereits, auch die Leinwand (Bild) wurde mittlerweile aufgebaut. Obwohl die Zusage für Heiko Bengs aufgrund der Absage von Intersport Olympia sehr kurzfristig kam, scheint man im Zeitplan zu liegen. Dem Public Viewing in der brandenburgischen Landeshauptstadt steht also nichts mehr im Weg. Am Freitag wird die EURO mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland eröffnet.