Not-OP bei Dijana Cvijetic: Rätsel um Bauch-Pflaster bei „Love Island VIP“-Star

Zwischen Dijana Cvijetic und Maurice Spada knistert es in der Badewanne bei „Love Island VIP“. Unterhalb ihres Bauchnabels fällt jedoch ein kleines Pflaster bei der 28-Jährigen auf. Dahinter steckt eine Not-OP.

Einige Wochen vor ihrer Teilnahme bei „Love Island VIP“ war Dijana Cvijetic gesundheitlich angeschlagen. „Ich hatte innere Blutungen. Der Schmerz wurde immer stärker. Da ich schon mal Zysten hatte und deshalb schon oft operiert wurde, dachte ich, ich habe bestimmt wieder irgendeine Zyste. Doch dieser Schmerz wurde so stark, dass ich ins Krankenhaus fuhr“, erzählt die Kandidatin in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung.

„Not-OP, eine geplatzte Blutzyste, ein Riss irgendwo im Bauch“

Dann wurde es jedoch dramatisch: „Ich habe Morphin bekommen und habe trotzdem alles gespürt. Dann gab es noch eine Kontrolle und plötzlich hieß es: Not-OP, eine geplatzte Blutzyste, ein Riss irgendwo im Bauch“, berichtet Dijana Cvijetic. Die Narbe will die 28-Jährige vor Sonneneinstrahlungen schützen – aus dem Grund trägt sie ein kleines Pflaster unterhalb ihres Bauchnabels.

Die „Love Island VIP“-Kandidatin muss sich langen Behandlungen und Untersuchungen unterziehen – die Not-OP war nur ein Eingriff. „Ich habe seit fünf oder sechs Jahren öfter Tumore und Verwachsungen im Unterleib. Daher muss ich auch alle sechs Monate Proben abgeben. Ich habe schon sehr lange Endometriose. Ich weiß, dass es für mich daher sehr schwierig wird, Mama zu werden. Das war eine schwere Reise, aber jetzt ist es nichts mehr, was mir Angst macht“, erzählt die Reality-TV-Bekanntheit.

Dijana Cvijetic erlangte erstmals durch ihre Teilnahme an diversen Miss-Wahlen mediale Aufmerksamkeit – 2016 wurde sie sogar zur Miss Universe Switzerland gekrönt. Im Jahr 2019 sorgte sie mit ihrer Teilnahme an der Normalo-Version von „Love Island“ für Aufsehen. Sie war auch in den Shows „Kampf der Realitystars“ sowie „Like me – I’m Famous“ zu sehen.